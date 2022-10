Homem é preso em flagrante suspeito de manter companheira em cárcere privado no Interior do Ceará

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante suspeito de manter a companheira em cárcere privado. A ação, realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), ocorreu na manhã de segunda-feira (24), em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará

O suspeito ainda foi detido por posse ilegal de armas e tráfico de drogas. Na ofensiva, duas armas de fogo foram apreendidas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a Polícia recebeu denúncia sobre uma mulher que teria fugido de um cárcere privado. A vítima, de 20 anos, foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

Durante as buscas dos policiais militares na residência, duas armas de fogo de fabricação caseira, calibres 12 e 36, uma munição e 25 gramas de crack foram encontrados e apreendidos.

O suspeito, com passagens por homicídio doloso, tráfico ilícito de drogas, crime contra a fé pública e receptação, foi capturado e encaminhado para a Delegacia Regional de Russas.

Na unidade, ele foi autuado em flagrante. O caso foi transferido e será investigado pela Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte. A PC-CE segue investigando o caso.

Denúncias

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, pelo telefone (88) 3423-4572, da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.