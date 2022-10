Policial Militar da Paraíba é morto em assalto na Grande Fortaleza; adolescente é apreendido

Um policial militar da Paraíba morreu na segunda-feira (24) após um assalto em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Socorrido e encaminhado para Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, o agente de segurança não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As informações foram confirmadas em nota pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme as informações do órgão, o homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado durante uma invasão a uma propriedade na Prainha, local em que trabalhava como segurança particular. Em meio a abordagem, vários disparos foram efetuados e um deles o atingiu na cabeça. Além disso, ele ainda teve a arma pessoal subtraída pelos criminosos.

Ainda na segunda-feira (24), uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de ter participado do crime. Ele foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e em seguida autuado por ato infracional análogo a roubo seguido de morte.

Roubo na Prainha

As suspeitas são de que a residência invadida pelos criminosos estava sendo utilizada pelo grupo de brega-funk Os Neiffs, que realizaram uma apresentação em solo cearense.

Recentemente, mais precisamente há duas semanas, os integrantes da banda estiveram no município de Barra de São Miguel, em Alagoas, na casa do influenciador Carlinhos Maia. No local, eles participaram de uma competição chamada "batalha do passinho".

Até então, a suspeita é de que oito pessoas tenham participado da ação criminosa e as diligências seguem sendo realizadas para identificar os outros envolvidos.





