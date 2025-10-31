Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Antonina do Norte?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Antonina do Norte?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
montagem com imagens de agressão a mulher em rua de antonina do norte

Segurança

Funcionário público filmado agredindo mulher é afastado de cargo no Interior do Ceará

Além das agressões à atual mulher, uma ex-companheira registrou Boletim de Ocorrência por violência doméstica

Raísa Azevedo e Darlene Barbosa 26 de Outubro de 2023
montagem com imagens de agressão a mulher em rua de antonina do norte

Segurança

Funcionário público do Interior do Ceará é filmado agredindo mulher; Prefeitura diz que vai apurar

Vídeo foi feito por uma vizinha, que flagrou as agressões. Polícia Civil realiza oitivas sobre o caso

Redação 20 de Outubro de 2023
açude Mamoeiro

Ceará

Barragem de Mamoeiro, em Antonina do Norte, é o 65º açude a sangrar no Ceará

O açude tem capacidade suficiente para abastecer a população de Antonina do Norte e apoiar atividades pequenas

Redação 06 de Maio de 2023
apreensão de drogas no Ceará

Segurança

PM apreende 95 kg de maconha dentro de carro abandonado em Antonina do Norte

Entorpecentes estavam no porta-mala do veículo que tinha queixa de roubo/furto

Redação 23 de Abril de 2022

Região

69 cidades cearenses já registram mais casos de Covid em 2021 do que todo ano passado

Quase 38% dos municípios cearenses já ultrapassaram o numero de casos de 2020. 36 cidades somam mais óbitos nos primeiros meses de 2021 que o registrado no ano passado

André Costa 06 de Maio de 2021
Antonina do Norte

Região

Com aumento de casos, três cidades cearenses mantêm o lockdown

Os municípios adotaram restrições ainda mais rígidas, como o fechamento de supermercados

Antonio Rodrigues 13 de Abril de 2021

Região

Como cidades do Interior do Ceará atingiram menor incidência e número de casos de Covid

Antonina do Norte e Aiuaba apostaram nas medidas rígidas para contenção da pandemia e a população aderiu ao isolamento social

André Costa e Antonio Rodrigues 07 de Abril de 2021

Segurança

Secretários e empresários são investigados por fraudes em licitações em Altaneira

Quatorze servidores estão sendo afastados em operação contra fraudes e desvio de dinheiro da Saúde

Redação 10 de Dezembro de 2020
