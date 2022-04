PM apreende 95 kg de maconha dentro de carro abandonado em Antonina do Norte

A Polícia Militar apreendeu, na tarde dessa sexta-feira (22), cerca de 95 kg de maconha dentro do porta-mala de um carro, em Antonina do Norte, no interior do Ceará.

O veículo Ford Corcel II, ano 1980, havia sido abandonado na Estrada da Barragem, distante quatro quilômetros da sede do município. Segundo a PM, os vidros estavam abertos e as portas destravadas.

Ao verificar no Sistema de Consulta (PCA e SIP), os militares constataram que o transporte figurava com registro de roubo/furto.

Inicialmente, os agentes encontraram uma "pequena quantidade de maconha e cocaína". Em outra busca minuciosa, porém, eles detectaram o restante da droga no porta-malas.

O carro e os entorpecentes foram levados à Delegacia Regional do Crato. Até agora, nenhum suspeito foi identificado.

"Informações acerca da identificação e/ou localização de suspeitos podem ser repassadas por meio dos telefones 181, ou 190. O sigilo é garantido", informou a PM.