MPCE oferece denúncia contra policial que matou jovem de 17 anos durante festa de rua em Fortaleza

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) ofereceu, nesta sexta-feira (22), denúncia contra o policial militar que atirou em um jovem de 17 anos, no bairro Itaperi, em Fortaleza, provocando sua morte. O caso aconteceu em fevereiro de 2021.

O adolescente estava na garupa de uma motocicleta guiada por um amigo, com uma caixa de ovos, quando foi alvejado pelo acusado. Segundo os autos do processo, o policial assumiu o risco de matar ao atirar contra a vítima.

Eles participavam de uma brincadeira denominada “festa do ovo”, um evento realizado pelos moradores da comunidade em comemoração ao Carnaval. Segundo o MPCE, eles trafegavam pelo bairro e quando avistaram a viatura da Polícia desviaram o caminho por estarem com uma motocicleta de outra pessoa, sem capacetes e a devida documentação.

A partir daí, a viatura passou a perseguir a motocicleta, momento em que o policial acusado efetuou diversos disparos até atingir o adolescente, sem ter realizado voz de parada ou acionado a sirene.

Policiais alegaram desobediência à ordem de parada

A versão dos policiais em depoimento foi a de que eles estavam na viatura quando decidiram abordar a vítima e o colega, que supostamente trafegavam em alta velocidade, tendo eles desobedecido à ordem de parada. Ainda conforme os PMs, após 800 metros de perseguição, o garupeiro teria apontado arma de fogo, fazendo com que o policial militar reagisse e disparasse contra o suposto agressor.

A vítima foi levada pela Polícia à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não sobreviveu.

Segundo o MPCE, a versão dos policiais militares não correspondeu aos fatos apurados durante a investigação.