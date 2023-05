Barragem de Mamoeiro, em Antonina do Norte, é o 65º açude a sangrar no Ceará

A barragem de Mamoeiro, localizada no município de Antonina do Norte, na região Centro-Sul do Ceará, é o 65º açude a sangrar do Estado.

O reservatório, que tem 17,4 hectometros cúbicos, ultrapassou a 100% de sua capacidade neste sábado (6). As informações e os dados sobre barragem sangrando são da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

O açude de Mamoeiro foi inaugurado em 2013, com capacidade suficiente capaz de abastecer a população de Antonina do Norte e apoiar atividades de pequenas indústrias, da agropecuária e de serviços na região.

A barragem está situada na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe.

Entre os reservatórios que estão vertendo, estão: Araras, com capacidade de 859,533 hm³; Pacajus, com 254,95 hm³, e o Riacho do Sangue, com 58,430 hm³.