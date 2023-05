Cheia de rio no Ceará leva centenas de moradores a campeonato de remo que não acontecia há anos

Centenas de moradores de Chorozinho, município cearense marcado pela estiagem, foram à rua para assistir à competição de remo que ocorreu nas águas marrons e abundantes do Rio Choró, neste sábado (6). Segundo a Prefeitura, devido à seca na região, o evento esportivo não ocorria desde o início dos anos 2000.

Na manhã deste sábado, 16 canoeiros e pescadores participaram do campeonato. O público estimado foi de cerca de 1 mil pessoas, afirmou a gestão municipal.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), graças às fortes chuvas de março, a seca desapareceu do Ceará.

O prefeito Júnior Castro falou da importância de retomar o evento. “Além de resgate dessa atividade tradicional, competições como essas têm um papel preponderante para incentivar o surgimento de novas atividades econômicas, bem como desenvolver o turismo às margens do Rio Choró”, avaliou.

Competição

Legenda: A competição contou com 16 participantes, entre pescadores e canoeiro Foto: Divulgação / Prefeitura

Os participantes concorreram a prêmios de R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 300, para o primeiro ao terceiro colocado, respectivamente, além de troféus e medalhas.

Segundo a Prefeitura, as pessoas que não venceram também receberam R$ 100 e uma medalha pela participação. Foram disponibilizados coletes salva-vidas e uniforme do evento para todos, afirmou a gestão.

A modalidade marcou o encerramento da programação esportiva em comemoração ao Dia do Trabalhador, que também contou com categorias de atletismo e ciclismo, além do futebol e do karatê.