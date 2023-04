Ceará tem três cidades em situação de emergência federal devido às fortes chuvas

O Governo Federal decretou nesta quarta-feira (12) situação de emergência em 23 cidades do Brasil. A decisão ocorre por ocasião das fortes chuvas, estiagens ou inundações. Três cidades do Ceará integram a lista por chuvas intensas, sendo elas: Itapajé, Lavras da Mangabeira e Senador Pompeu.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta e já está em vigor.

No Maranhão, são 14 cidades com o mesmo reconhecimento. Açailândia, Bacabal, Cantanhede, Joselândia, Marajá do Sena, Nina Rodrigues, Olinda Nova do Maranhão, Presidente Vargas, Rosário, São Vicente Ferrer, Tufilândia, Tutóia, Santa Luzia e Vitória do Mearim estão na lista.

Também em situação semelhante às cidades no Ceará estão Tabaporã, em Mato Grosso, Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco e Barra Mansa e Rio Claro, no Rio de Janeiro.

Vivendo situação de emergência devido as fortes inundações estão as cidades de Capixaba e Sena Madureira, no Acre.

Estiagem

Vivendo uma situação de estiagem, devido às faltas de chuvas estão municípios na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Veja cidades atingidas pela estiagem

Bahia - Anagé, Aracatu, Santa Brígida e Sítio do Mato

Pernambuco - Ipubi, Itacuruba, Sertânia, Tacaratu e Venturosa,

Rio Grande do Sul - Florânia, no Rio Grande do Norte; e Guaporé e Três Coroas