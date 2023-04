4 anos após a nomeação de Cândido, novo reitor da UFC será eleito neste mês; conheça candidatos

Nos dias 25 e 26 de abril, professores, estudantes e servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Ceará (UFC) devem passar por uma consulta à comunidade universitária para a definição do próximo reitor. Após a votação, o Conselho Universitário (Consuni) formaliza e envia uma lista tríplice ao Ministério da Educação (MEC) que escolherá o nome. A consulta é uma das etapas, e não a única ou a conclusiva, para definição. Mas, na prática, o processo retoma o clima de disputa democrática na instituição.

Há 4 anos, o atual reitor, Cândido Albuquerque, foi apenas o terceiro colocado na consulta, recebendo 610 votos, o menor número entre os postulantes e ainda assim, em uma ação atípica frente aos governos anteriores, Bolsonaro o nomeou para o cargo por 4 anos. Ele assumiu em agosto de 2019.

No atual processo, há expectativas que a tradição de respeitar a lista tríplice, com ênfase na ordem estabelecida pelo resultado da consulta à comunidade universitária, seja retomada e seguida pelo ministro da Educação, Camilo Santana e, posteriormente, sancionada pelo presidente Lula.

A nomeação de Cândido, à época, gerou bastante discussão, protestos e insatisfação em parte da comunidade universitária, pois rompeu com o costume adotado pela presidência da República, desde a década de 1990, de nomear o primeiro colocado na lista tríplice.

Pela Lei Federal 9.192/1995 que rege a escolha dos dirigentes das universidades não há obrigação de seguir esse critério, mas, a observância a ele tem como argumento o respeito à decisão da própria comunidade universitária.

Processo de 2023

Na consulta à comunidade acadêmica em 2023, duas chapas concorrem, são elas (por ordem alfabética dos candidatos à reitoria):

Chapa " UFC Viva e Democrática ", cujo candidato a reitor é o professor Custódio Almeida, docente do Instituto de Cultura e Arte (ICA). A candidata a vice-reitora é a professora Diana Azevedo, atual vice-diretora do Centro de Tecnologia (CT);

No atual momento, as chapas estão em processo de apresentação das campanhas e percorrem os diversos espaços da universidade publicizando as propostas para os próximos anos.

Foto: Natinho Rodrigues/SVM

O processo de 2023 tem entre os postulantes, novamente, o professor Custódio Almeida, candidato que, embora tenha ficado em 1º lugar na consulta anterior, recebendo 7.772 votos, foi preterido pelo presidente Bolsonaro. Em paralelo, também tem a professora Elizabeth Daher, que integra a atual gestão da reitoria e tem sido a candidata defendida publicamente por Cândido.

Nos últimos anos, a consulta de 2019 para a reitoria da UFC foi a mais disputada com 3 chapas inscritas. Nos dois pleitos anteriores, no qual Henry de Holanda Campos (consulta de 2015) e Jesualdo Pereira Farias (consulta de 2008) foram nomeados reitores da UFC, respectivamente, cada processo teve inscrição de chapas únicas.

Como é a votação?

A Resolução 08 do Consuni, de 22 de março, estabelece alguns critérios a serem seguidos no processo de consulta à comunidade universitária, em 2023.

A votação será de forma eletrônica, em um sistema disponibilizado pela Universidade e ocorrerá de forma remota, por categoria e de forma separada, os votos dos docentes, discentes e técnico-administrativos.

Na votação os votos dos diferentes grupos integrantes da comunidade acadêmica têm pesos distintos:

Professores terão peso de 70%

Servidores técnico-administrativos e estudantes terão 15%, cada.

A resolução também explicita quem está apto a votar:

Os integrantes das carreiras do magistério superior e do ensino básico, técnico e tecnológico da Universidade, exceto os professores aposentados, substitutos, visitantes e em gozo de licença para tratar de interesses particulares;

Os alunos de graduação e pós-graduação stricto sensu regularmente matriculados, incluídos os alunos dos cursos a distância vinculados ao Instituto UFC Virtual;

Os servidores técnico-administrativos da Universidade, exceto aposentados e aqueles em gozo de licença para tratar de interesses particulares.

A consulta ocorrerá nos dias 25 e 26 de abril de 2023, das 8h às 21h em ambos os dias. o voto é secreto. Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral deve apurar os votos e divulgar o resultado que será imediatamente encaminhado ao Conselho Universitário.

Dando prosseguimento, a lista tríplice para reitor será elaborada pelo Conselho Universitário, no dia 28 de abril de 2023. Será convocada uma reunião especificamente para essa finalidade e em votação secreta e uninominal, a lista será feita, sendo composta com os três primeiros nomes mais votados.

Veja o currículo dos candidatos à reitoria (ordem alfabética):

Chapa "UFC Viva e Democrática"

Candidato a reitor: Custódio Almeida

Graduado em Computação pela Universidade Federal do Ceará - UFC (1988), graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE (1991), mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (1992) e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2000). É professor da UFC desde 9 de fevereiro de 1993. Na UFC já assumiu alguns cargos de gestão administrativa, como Chefe do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia; coordenador do Curso de Graduação em Filosofia; coordenador de Área da Pró-Reitoria de Graduação; e pró-reitor de Graduação. Foi vice-reitor da UFC de agosto de 2015 a agosto de 2019.

Candidata à vice-reitora: Diana Azevedo

Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará- UFC (1990), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (1993) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade do Porto (2001). É professora titular da UFC e já foi chefe de departamento, coordenadora do curso de Graduação e do programa de Pós-Graduação em Engenharia Química na UFC. Atualmente exerce o cargo de vice-diretora do Centro de Tecnologia (2015-2023).

Chapa "Unir para Avançar"

Candidato à reitora: Elizabeth Daher

Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará- UFC (1983), mestrado em Medicina Nefrológica pela Universidade de São Paulo (1992) e doutorado em Medicina Nefrológica pela Universidade de São Paulo (1999). É professora titular do Departamento de Clínica Médica e pró-reitora de Extensão da UFC. Foi vice-coordenadora do Curso de Medicina, coordenadora do estágio da Faculdade de Medicina da UFC de 2010 a 2018 e preceptora do Hospital Geral de Fortaleza. Professora orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFC.

Candidato a vice-reitor: Almir Bittencourt

Graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará - UFC (1974), pós-graduado em Economia pela EPGE/FGV, (1975-1976), pós-graduado em Planejamento Econômico pelo ILPES/CEPAL, (1987), Especialização em Controle de Empresas Públicas pelo IIAP, (1989). Mestre e doutor em Economia pela UFC. Foi reitor da Universidade Estadual do Piauí - UESPI (1990-1994), coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica da UFC (2007-2011) e secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (2011- 2014). É pró-reitor de Planejamento e Administração da UFC.

