Cresce clima de tensão entre estudantes e reitoria da UFC na volta às aulas presenciais

O clima entre estudantes universitários e a reitoria da Universidade Federal do Ceará não anda nada amistoso. A relação, que já não era boa desde a ascensão do professor Cândido Albuquerque como reitor, em 2019, piorou nas últimas semanas com o retorno das aulas presenciais no dia 16 de março.

Os alunos reclamam de problemas no Restaurante Universitário (RU), que está fechado há vários dias no Campus do Pici. A falta de garantia alimentar tem tirado o sono de estudantes que não têm condições de pagar um almoço mais caro.

Há registro, porém, de pagamento por parte da universidade de auxílio-alimentação para um grupo de alunos no valor de R$ 108. A UFC, inclusive, promete a reabertura do RU na próxima segunda-feira (4).

Há insatisfação também com a suspensão de bolsas de alunos da pós-graduação. Pesquisadores do doutorado que vieram de outros estados ameaçam retornar para casa por não ter condições de se manterem na Capital.

Há reclamações sobre o funcionamento dos ônibus entre os campi, problemas de iluminação no Campus do Pici, falta de internet e ausência de equipamentos eletrônicos para a realização das aulas.

Na última quarta-feira (29), estudantes realizaram uma assembleia geral para debater os problemas enfrentados no retorno presencial.

Legenda: Estudantes de reuniram em assembleia geral para discutir os problemas da universidade Foto: Giselly Correa

Entre os encaminhamentos da assembleia geral, estão um manifesto assinado pelas entidades de representação estudantil pelo retorno do RU, a criação de um fórum de estudantes com deficiência e a constituição de um grupo de trabalho para executar a jornada de lutas, que terá início imediatamente com a mobilização nos cursos.

Além do ato previsto para esta quinta-feira (31), às 16h, na Praça da Gentilândia, ocorrerão plenárias, no dia 4 de abril, por campus e concurso para intérprete de Libras.

Nota

Em nota extensa aos alunos, na noite dessa quarta-feira (30), o reitor Cândido Albuquerque afirmou que haverá uma mudança na comunicação com os estudantes.

"Anunciamos um novo tempo em defesa da nossa Universidade e estamos inaugurando uma nova era. Para evitar desinformações movidas por razões político-ideológicas, a partir de agora nossa comunicação com a comunidade será direta e sem intermediários", prometeu.

A comunicação através de e-mails e do sistema interno vai evitar, segundo o reitor, "versões fantasiosas, com o objetivo de criar falsas bandeiras" e colocar em dificuldades a administração da instituição.

Segundo Albuquerque, muitos alunos se dirigiram à assembleia com a expectativa de se reencontrar com temas caros ao universo estudantil e construir soluções, "mas o que encontraram foi uma discussão infrutífera, que acabou pecando por não desenvolver uma pauta objetiva".

Ainda segundo o reitor, "foram divulgadas narrativas inverídicas sem qualquer acanhamento, distribuíram-se cartazes contra um suposto candidato a vice-presidente na chapa do PT para a Presidência da República, além de ofensas com base em fatos irreais, dentre outras provocações".

Reabertura do RU

Com a expectativa da reabertura na próxima segunda (4), o reitor declarou que a paralisação do RU se deu pelo "não cumprimento dos acordos licitatórios, levando a Universidade a agir com responsabilidade e celeridade no rompimento de seu vínculo com a empresa contratada, na preparação de licitação emergencial (já em curso) e no pagamento de auxílio-alimentação".

Segundo Cândidato, o auxílio teve o pagamento iniciado na segunda-feira (28) a 339 alunos residentes e 1.534 estudantes não residentes cadastrados na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae).

Por fim, o reitor promete que a administração da universidade será feita "com a participação de todos".

A ver.