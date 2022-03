Alunos da UFC enfrentam filas na reabertura de restaurantes universitários

Alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC) enfrentaram filas, nesta quarta-feira (16), com a reabertura do Restaurante Universitário (RU), na volta às aulas presenciais. Estudantes relataram as dificuldades que tiveram para almoçar nos restaurantes dos campi de Fortaleza. Imagens feitas por alunos mostram as longas filas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o estudante de Engenharia Elétrica Vitor de Albuquerque relatou que, no Campus do Pici, no horário em que ele agendou o almoço, como foi solicitado pela UFC, ao chegar não tinha comida.

"Só consegui marcar o agendamento hoje de manhã, para 12h até as 12h30. Fui até a fila do RU e fiquei esperando por 30 minutos. A fila não andava, até que uma menina foi lá na frente e falou que estava sem comida e que não tinha previsão de chegada", relata o estudante de engenharia.

O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento da UFC sobre o ocorrido e aguarda resposta.

Legenda: Estudantes enfrentam grandes filas, e na chuva, na reabertura do Restaurante Universitário na UFC Foto: VC Repórter

Uma estudante do curso de Jornalismo, que pediu para não ser identificada, contou que não foi ofertada a comida que estava no cardápio. "Foi uma quebra de expectativa. Estava sem a opção de comida vegetariana que antes tinha. Parece que teve algum problema com o fornecedor, mas não tenho certeza. O que sei é que não tinha a comida vegetariana que prometeram no cardápio", contou a aluna que estuda no campus do Benfica.

Os alunos afirmaram que fizeram o agendamento, mas não foram abordados por ninguém em nenhum dos campi. "Enquanto eu estava na fila, ninguém pediu comprovante do agendamento", disse Vitor. "Se teve que comprovar eu não sei, não dava para saber, mas eu não mostrei o comprovante pra ninguém", confirma a jovem.

Regras de funcionamento do RU

A UFC publicou, na terça-feira (15), algumas regras de funcionamento para a reabertura dos restaurantes universitários. Entre os pontos, a necessidade de agendamento para acesso aos refeitórios.

Segundo o texto, o número de vagas disponibilizado é limitado por horário em cada RU para diminuir a aglomeração de pessoas e é exigido que os usuários estejam vacinados contra a Covid-19.

O acesso é feito com uso de cartão eletrônico obrigatório e recarregável, disponível para todas as pessoas com algum vínculo institucional com a UFC.

A recarga do cartão é feita através de uma GRU emitida na página do restaurante, no valor de R$ 1,10. A recarga também pode ser realizada nos guichês dos Refeitórios Universitários. Até esta quinta-feira (17), o valor nos guichês segue R$ 1,10. Na sexta (18), passa a ser R$ 3.

Um ato criticando, entre outros pontos da volta às aulas, o aumento do valor da refeição nos guichês, acontece nesta quinta, na reitoria da UFC.

