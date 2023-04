Acude Desterro, em Caridade (CE), sangra após 14 anos sem cheia de barragem

As últimas chuvas no Ceará causaram cheias importantes nos reservatórios de diversas regiões do Estado. Um dos exemplos é o açude Desterro, em Caridade (CE). Desde 2009, ele não sangrava.

Segundo Comitê da Bacia Hidrografia (CBH) do Curu, o reservatório começou a transbordar na quinta-feira (20). Ao todo, ele comporta o volume total de 5,6 milhões de metros cúbicos.

Assista água transbordando no açude Desterro:

No Instagram, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) comemorou a cheia do açude com os seguidores: "Mais água para a Bacia do Curu".

A Bacia Hidrográfica do Curu tem uma área de drenagem de 8.750,75 km², correspondente a 6% do território cearense, sendo o principal afluente o rio Canindé, que se encontra na margem direita e drena praticamente todo quadrante sudoeste da bacia; pela margem esquerda, destaca-se o rio Caxitoré, abrangendo a parte centro-oeste do Estado.

Municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Curu

Apuiarés

Canindé

Caridade

General Sampaio

Irauçuba

Itapajé

Itatira

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Tejuçuoca

Umirim