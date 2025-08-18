Cagece deve lançar nova PPP de R$ 7 bi neste ano para atender 1,2 milhão de pessoas em 128 cidades

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) se prepara para lançar, ainda em 2025, uma Parceria Público-Privada (PPP) para esgotamento sanitário no Ceará. A ideia é que, por meio dessa PPP, de R$ 7 bilhões, 1,2 milhão de pessoas sejam atendidas em 128 cidades, segundo presidente da companhia, Neuri Freitas.

Veja também Ingrid Coelho Quais os 20 bairros mais ricos de Fortaleza? Guararapes lidera com renda média de R$ 14,7 mil Ingrid Coelho Cidade cearense pode ter a maior ocorrência de ‘ouro azul’ do Brasil; conheça o lugar

A PPP é uma das frentes de atuação da Cagece para atingir a meta de 90% de atendimento em todas as cidades em que a Cagece tem contrato de programa ou contrato de concessão, que no caso são 151 municípios de 184 no Ceará. Neuri lembrou que a primeira Parceria Público-Privada realizada pela Cagece já atende 24 cidades cearenses, atingindo 4,3 milhões de pessoas.

Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte estão entre as 40 menores notas no Ranking do Saneamento 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil no ano passado.

Para contribuir com o atingimento dessa meta, a Cagece conta com o financiamento de R$ 1,26 bilhão (200 milhões de euros) da Agência Francesa de Desenvolvimento. No dia 14 de agosto, foi assinado o contrato da operação.

Liberação dos recursos em setembro

Desse total, uma primeira parte deve ser paga à Cagece já em setembro. Os recursos serão empenhados em redução de perdas de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de abastecimento de água e melhorias de questões ambientais, por exemplo. Outro uso programado para o valor é no alongamento do perfil de dívida da Cagece.

"Nós temos algo em torno de 120 milhões de euros (a serem liberados em setembro) que vamos usar para alongar essa dívida, que é uma dívida dos investimentos em andamento. Aí teremos 80 milhões de euros para novos investimentos, em especial de redução de perdas d'água", enfatiza Neuri Freitas.

Legenda: Primeira parte do financiamento deve ser liberada já em setembro. Contrato foi assinado na última quinta-feira (14) Foto: Raiany Mainara/Cagece

Em 2026, a previsão é que sejam liberados mais 40 milhões de euros. "E aí, especificamente, esse recurso será investido nas perdas d'água e melhoria ambiental, pesando em ações que vão reduzir gases de efeito estufa, o que é hoje um tema bem relevante dentro do saneamento".

Em 2027, serão liberados os 40 milhões de euros restantes, completando o valor de 200 milhões de euros financiado pela AFD.

Financiamento da AFD

Dominique Hautbergue, diretor da AFD no Brasil, avalia que há outras áreas no Ceará que atraem o olhar da agência para financiar o desenvolvimento local. "A AFD está olhando também o desenvolvimento da mobilidade urbana".

"Esse financiamento tem o objetivo de melhorar não só a qualidade da água ou esgoto, mas também melhorar a condição de trabalho, de vida das pessoas, melhorar a economia local. Se trata de uma abordagem holística e abrangente", arremata Dominique.