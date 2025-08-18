Cagece deve lançar nova PPP de R$ 7 bi neste ano para atender 1,2 milhão de pessoas em 128 cidades
Cagece quer atingir 90% de atendimento em 151 municípios cearenses
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) se prepara para lançar, ainda em 2025, uma Parceria Público-Privada (PPP) para esgotamento sanitário no Ceará. A ideia é que, por meio dessa PPP, de R$ 7 bilhões, 1,2 milhão de pessoas sejam atendidas em 128 cidades, segundo presidente da companhia, Neuri Freitas.
Veja também
A PPP é uma das frentes de atuação da Cagece para atingir a meta de 90% de atendimento em todas as cidades em que a Cagece tem contrato de programa ou contrato de concessão, que no caso são 151 municípios de 184 no Ceará. Neuri lembrou que a primeira Parceria Público-Privada realizada pela Cagece já atende 24 cidades cearenses, atingindo 4,3 milhões de pessoas.
Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte estão entre as 40 menores notas no Ranking do Saneamento 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil no ano passado.
Para contribuir com o atingimento dessa meta, a Cagece conta com o financiamento de R$ 1,26 bilhão (200 milhões de euros) da Agência Francesa de Desenvolvimento. No dia 14 de agosto, foi assinado o contrato da operação.
Liberação dos recursos em setembro
Desse total, uma primeira parte deve ser paga à Cagece já em setembro. Os recursos serão empenhados em redução de perdas de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de abastecimento de água e melhorias de questões ambientais, por exemplo. Outro uso programado para o valor é no alongamento do perfil de dívida da Cagece.
"Nós temos algo em torno de 120 milhões de euros (a serem liberados em setembro) que vamos usar para alongar essa dívida, que é uma dívida dos investimentos em andamento. Aí teremos 80 milhões de euros para novos investimentos, em especial de redução de perdas d'água", enfatiza Neuri Freitas.
Em 2026, a previsão é que sejam liberados mais 40 milhões de euros. "E aí, especificamente, esse recurso será investido nas perdas d'água e melhoria ambiental, pesando em ações que vão reduzir gases de efeito estufa, o que é hoje um tema bem relevante dentro do saneamento".
Em 2027, serão liberados os 40 milhões de euros restantes, completando o valor de 200 milhões de euros financiado pela AFD.
Financiamento da AFD
Dominique Hautbergue, diretor da AFD no Brasil, avalia que há outras áreas no Ceará que atraem o olhar da agência para financiar o desenvolvimento local. "A AFD está olhando também o desenvolvimento da mobilidade urbana".
"Esse financiamento tem o objetivo de melhorar não só a qualidade da água ou esgoto, mas também melhorar a condição de trabalho, de vida das pessoas, melhorar a economia local. Se trata de uma abordagem holística e abrangente", arremata Dominique.