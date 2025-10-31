Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo
Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
As cidades abriram 778 novas vagas em creches e pré-escolas
Animais foram atropelados próximo ao bairro Vila Aurora
Evento na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro teve magnitude preliminar calculada em 2.0 mR
No último dia 5 de abril, o Estado registrou 78mm de chuva em Tauá, a maior ocorrência do mês até agora
Há tendência de chuva em praticamente todo território cearense até quarta-feira (3)
A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14).