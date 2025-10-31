Diário do Nordeste
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Governador Elmano de Freitas ao lado de deputados e secretários em assinatura de ordem de serviço

Ceará

Ceará investe R$ 22,5 milhões para construção de sistema de abastecimento em 11 municípios

Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José

João Lima Neto 04 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Deputado Irapuan Pinheiro?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Deputado Irapuan Pinheiro?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
creche

PontoPoder

MEC envia mais de R$ 4 milhões para 11 municípios do Ceará por novas matrículas na Educação Infantil

As cidades abriram 778 novas vagas em creches e pré-escolas

Alessandra Castro 12 de Setembro de 2023
Tamanduá-mirim

Ceará

Tamanduá-mirim é resgatado após sofrer acidente com a mãe no Interior do Ceará

Animais foram atropelados próximo ao bairro Vila Aurora

Redação 04 de Janeiro de 2023
Localização epicentral simbolizada por uma estrela vermelha no mapa

Região

Tremor de terra é registrado no Interior do Ceará nesta segunda-feira (13)

Evento na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro teve magnitude preliminar calculada em 2.0 mR

Redação 13 de Dezembro de 2021
Chuva no Ceará

Região

Chuva no Ceará chega a mais de 90 municípios e tem precipitação de 69 mm neste fim de semana

No último dia 5 de abril, o Estado registrou 78mm de chuva em Tauá, a maior ocorrência do mês até agora

Redação 11 de Abril de 2021
Chuva em Iguatu, nesta segunda-feira (1°)

Região

Sertão Central e Inhamuns concentra as maiores chuvas em 24h; Acopiara registra 94 mm

Há tendência de chuva em praticamente todo território cearense até quarta-feira (3)

Redação 02 de Março de 2021

Região

Governo Federal reconhece situação de emergência em 11 municípios do Ceará

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14).

Redação 14 de Janeiro de 2021
