Chuva no Ceará chega a mais de 90 municípios e tem precipitação de 69 mm neste fim de semana

O Ceará registrou chuvas, pelo menos, em 92 municípios atingindo o melhor resultado de abril até o momento, segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizado às 10h30 deste domingo (11). As maiores precipitações ocorreram nos municípios Deputado Irapuan Pinheiro e Boa Viagem, na região do Sertão Central e Inhamuns, registrando 69 mm cada um.

Logo em seguida estão os municípios de Aracoiaba (68 mm), Itapiúna (66 mm), Monsenhor Tabosa (62.4 mm), São Gonçalo do Amarante (59 mm), e Quixeramobim (57 mm), com as maiores precipitações registradas.

No último dia 5 de abril, o Estado registrou 78 mm de chuva em Tauá, a maior ocorrência do mês até agora. Naquela data, choveu em 88 municípios.

Segundo previsão elaborada pela Funceme, o domingo será de “nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, eventos de chuva”.

A Fundação Cearense afirma que a instabilidade nas condições de tempo neste fim de semana "indicam aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), o que pode colaborar para chuvas mais expressivas, mesmo que ainda restritas ao centro-norte".

Previsão para início da semana

Para a segunda-feira (12), a Funceme aponta “nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada no Litoral do Pecém, no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, eventos de chuva”.

Já para terça-feira (13), a previsão é de “nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, eventos de chuva”.