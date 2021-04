Abaiara tem situação de emergência reconhecida após chuvas destruírem pontes e estradas

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceram a situação de emergência no município de Abaiara, na região do Cariri cearense, por excesso de chuva. O decreto de reconhecimento de desastre natural foi publicado nesta quarta-feira (7), no Diário Oficial da União.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Abaiara registrou duas chuvas intensas em 48 horas, em março passado. A primeira foi de 145 mm, no dia 13; e a segunda, no dia 14, de 130 mm. Ambas foram as maiores precipitações do Ceará, naquelas datas.

A cidade é a única do Ceará em situação de emergência devido a chuvas intensas.

Patrick Martins, engenheiro civil da Prefeitura de Abaiara, disse que “os prejuízos estimados foram em torno de R$ 600 mil na infraestrutura do município e as chuvas causaram a destruição de pontes, estradas vicinais e de passagens molhadas”.

Ainda de acordo com Martins, foram realizados serviços emergenciais para possibilitar o trânsito de pessoas e escoamento da produção agrícola em vias rurais. “O município aguardava esse reconhecimento nacional para obter recursos e reconstruir as obras destruídas pelas chuvas”, explicou.

“Uma ou duas chuvas que ocorrem de forma intensa e em curto espaço de tempo podem resultar em desastre, destruição de infraestrutura urbana e rural”, pontuou a coordenadora da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), Ioneide Araújo.

“Foi o que ocorreu em Abaiara que teve um relatório técnico bem elaborado e, por isso, foi reconhecido pela Defesa Civil Nacional”, acrescentou.

Legenda: Segundo a prefeitura, foram realizados serviços emergenciais para possibilitar o trânsito de pessoas e escoamento da produção agrícola em vias rurais Foto: Divulgação

Cidades em situação de emergência

Segundo a Cedec, atualmente o Ceará tem 19 municípios com decretos vigentes em situação de emergência por estiagem ou seca, reconhecidos nos âmbitos estadual e federal.

Situação de emergência por seca

Campos Sales

Cedro

Deputado Irapuan Pinheiro

Itapajé

Itatira

Jaguaretama

Madalena

Milhã

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Parambu

Pereiro

Quixeramobim

Solonópole

Legenda: O decreto de reconhecimento de desastre natural foi publicado nesta quarta-feira (7), no Diário Oficial da União Foto: Divulgação

Situação de emergência por estiagem

Hidrolândia

Jaguaribara

Morada Nova

Quixadá

Salitre

Ainda segundo a Cedec, todos os 184 municípios cearenses estão sob decreto estadual de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus.