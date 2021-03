Chove em 82 municípios do Ceará em 24 horas; Abaiara tem maior volume

Pelo menos 82 municípios do Ceará registraram chuva entre as 7h de quinta-feira (18) e as 7h desta sexta (19), Dia de São José, segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A base de dados do órgão foi atualizada às 9h40.

O município de Abaiara foi o que registrou, até o momento, a maior precipitação no Estado, com 82 milímetros (mm). A localidade também acumula o maior volume no mês: ao todo, foram observados 344 mm — 37,7% acima da média histórica para o período.

Em seguida, vêm as cidades de Coreaú (58 mm), Assaré (58 mm), Nova Olinda (51 mm) e Milagres (48,2 mm) com as maiores chuvas em 24 horas.

De acordo com a plataforma, Fortaleza registrou baixo volume, com 5,8 mm acumulados no posto Messejana.

Previsão do tempo

A Funceme prevê, para esta sexta-feira (19), eventos de chuva no litoral do Pecém, no litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité, podendo haver precipitações isoladas no Sertão Central e Inhamuns e na região Jaguaribana, com eventos de chuva nas demais regiões. A nebulosidade para a data é variável em todas as regiões, conforme atualização feita às 9h20.

Já no sábado (20), o órgão prevê que todas as regiões tenham a mesma variação de nebulosidade, com chuva na Ibiapaba, no litoral Norte e no Cariri. Nos litorais de Fortaleza e Pecém, além do Maciço de Baturité, a previsão é de eventos de chuva; nas demais regiões, de chuva isolada.

No domingo (21), a previsão é de nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões.

Confira as maiores chuvas no Ceará entre as 7h de quinta (18) e desta sexta (19)

Abaiara - posto Abaiara: 82 mm;

Coreaú - posto Sítio Urubu: 58 mm;

Assaré - posto Assaré: 58 mm;

Nova Olinda - posto Nova Olinda: 51 mm;

Milagres - posto Milagres: 48,2 mm;

Missão Velha - posto Jamacaru: 48 mm;

Limoeiro do Norte - posto Limoeiro do Norte: 47 mm;

Limoeiro do Norte 0 posto Sítio Malhada: 46,6 mm;

Altaneira - posto Altaneira: 45 mm;

Pacujá - posto Pacujá: 43 mm.