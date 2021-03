Feriado de São José tem possibilidade de chuva em todo o Ceará

A previsão de chuva no Ceará para a sexta-feira (19), Dia de São José, é positiva e anima o sertanejo. Os cearenses que residem nas regiões da Ibiapaba, Litoral Norte, Cariri e região jaguaribana têm maior possibilidade de receberam nuvens carregadas - de esperança. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê nebulosidade variável. Nas demais regiões, pode ocorrer chuva isolada.

Existe uma mística em relação ao Dia de São José no sertão: para uns, chuva na data é sinal de que haverá continuidade das precipitações até o fim de maio e boa safra agrícola; para outros, é o limite para a escassez das águas, ou seja, é a esperança final para o sertanejo.

Para a ciência, não há correlação entre a chuva no dia 19 de março e a qualidade da quadra chuvosa (fevereiro a maio). Outros relacionam que o equinócio - fenômeno em que a duração do dia é idêntica à da noite e os hemisférios Norte e Sul recebem a mesma quantidade de luz -, associado ao calor e umidade, pode favorecer a ocorrência de chuva em datas próximas. Neste ano, o equinócio acontece no dia 20 de março de 2021, às 6h38, para o hemisfério Sul e para o Norte, marca o início da primavera.

Esperança

No campo, independentemente do que define a meteorologia, o otimismo prevalece. O agricultor José Ferreira, na localidade de Baú, zona rural do Ceará, tem no santo profunda devoção.

“Sempre deixo um roçado para plantar no dia 19 e acredito que quando chove na data, o inverno vai ser bom”, acredita.

A fé e a esperança motivam o sertanejo a cultivar e replantar quando perde a primeira lavoura, sempre no trabalho árduo para colher alguns grãos.

Previsão

A gerente de meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, explicou que as últimas chuvas que banharam o Ceará não têm relação com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é uma larga banda de nuvens e o principal sistema que traz chuvas para o semiárido nordestino nessa época do ano. “Decorrem de áreas de instabilidade devido ao calor e umidade presentes”, pontuou.

"Para 2021, a previsão é de que tem chance de chuva em todo o estado, e as regiões mais beneficiadas, segundo as tendências, são a Ibiapaba, Litoral Norte, região jaguaribana e também no Cariri", afirma Sakamoto.

Nesta quinta-feira (18), a Funceme registrou chuva em 107 municípios. As dez maiores do dia foram observadas em Itapipoca (85 mm), Sobral (57.8 mm), Tianguá (51.8 mm), Viçosa do Ceará (47 mm), Camocim (46.6 mm), Maranguape (45 mm), Jijoca de Jericoacoara (44 mm), Crato (41 mm), Caucaia (37.6 mm) e Aurora (34 mm).