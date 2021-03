Ceará tem chuvas concentradas na região litorânea; Itapipoca tem maior acumulado, de 85 mm

Choveu em pelo menos 94 municípios do Ceará entre as 7h de quarta-feira (17) e as 7h desta quinta-feira (18). Os maiores acumulados foram registrados na região litorânea. Itapipoca, no litoral do Pecém, teve a maior precipitação, com 85 mm.

Os dados são do balanaço da Fundação Cearense de Metereologia (Funceme) de 10h20. Na Região Ibiapaba, os volumes de chuva se destacaram em Tianguá (51,8 mm) e Viçosa do Ceará (47 mm).

Já no litoral de Fortaleza, os maiores acumulados se concentraram em Maranguape, com 45 mm, e em Caucaia, de 37,6 mm. A capital registrou 13 mm no posto Messejana e 9 mm no posto Castelão,

No litoral Norte, Camocim registrou precipitação de 46,6 mm. E Jijoca de Jericoacoara 44 mm de acumulado.

Conforme a Funceme, o Ceará tem condições favoráveis para chuva até esta quinta-feira (18), com precipitação em mais de 50% dos territórios de todas regiões.

As chuvas mais intensas devem ocorrer no Cariri e na faixa litorânea. O céu deve variar entre claro e parcialmente nublado.

Para Fortaleza, a previsão é de nebulosidade variável o dia todo e temperatura variando entre 23°C e 34°C.

Veja as maiores chuvas registradas entre 7h de quarta-feira (17) e às 7h de quinta-feira (18):*

Itapipoca (Posto: Arapari) : 85.0 mm

Tianguá (Posto: Tiangua) : 51.8 mm

Viçosa Do Ceará (Posto: Manhoso) : 47.0 mm

Camocim (Posto: Guriu) : 46.6 mm

Maranguape (Posto: Itapebussu) : 45.0 mm

Jijoca De Jericoacoara (Posto: Jericoacoara) : 44.0 mm

Crato (Posto: Lameiro) : 41.0 mm

Caucaia (Posto: Caucaia) : 37.6 mm

Aurora (Posto: Aurora) : 34.0 mm

Nova Olinda (Posto: Nova Olinda) : 32.0 mm

Dados do balanço da Funceme de 10h20