Região Sul do Ceará registra maiores chuvas em 24h; Juazeiro tem alagamentos

A região Sul do Ceará concentrou os maiores volumes de chuva em 24h no Estado, segundo aponta balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme. A maior precipitação registrada foi a do município de Abaiara, com 145 milímetros (mm), seguida por Milagres, que teve 96 mm, e Jati, apresentando 73,2 mm.

Ainda assim, outras cidades também se destacaram nos registros do órgão meteorológico. A cidade de Jardim, por exemplo, quarta maior chuva do Ceará entre sexta (12) e sábado (13), teve 70 mm de chuva.

Chuva forte em Juazeiro do Norte

Enquanto isso, em Juazeiro do Norte, que registrou 69 mm, a chuva persistente trouxe problemas para moradores e para a estrutura da Cidade. Vídeos feitos pela população mostram a situação durante o início da manhã, por volta das 6h. Confira:

Os alagamentos deixaram o trânsito lento na Cidade, e a água chegou a invadir as casas dos moradores. Uma árvore chegou a cair.

Segundo moradores da Avenida Castelo Branco, nenhum veículo conseguiu fazer travessia com tranquilidade por conta do volume de chuva. Carros pequenos, por exemplo, não chegaram a passar pelo local, enquanto o asfalto cedeu, em partes.

De acordo com a Defesa Civil do Estado do Ceará, nenhuma ocorrência grave foi informada na Cidade até o fim da manhã deste sábado (13). Até então, segundo comunicação oficial do órgão, apenas "ocorrências corriqueiras" foram registradas pelo quartel da região.