Sertão Central e Inhamuns concentra as maiores chuvas em 24h; Acopiara registra 94 mm

Pelo menos 137 municípios do Ceará registraram chuva entre as 7h de segunda-feira (1°) e as 7h desta terça-feira (2), conforme balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) de 8h30.

Cidades do Sertão Central e Inhamuns concentraram os maiores acumulados. Acopiara, nessa região, teve chuva de 94 mm no posto Guaribas, 90 mm no posto Acopiara e 85 mm no posto Trussu - a maior chuva do período.

Em seguida estão os municípios de Deputado Irapuan Pinheiro (80 mm no posto Betânia e 69 no posto Dep. Irapuan Pinheiro), Piquet Carneiro (68 mm), Pedra Branca (68 mm) e Solonópole (66 mm). No Cariri, a cidade de Cedro registrou 61 mm e Farias Brito, 59 mm.

A capital Fortaleza registrou chuva de 16,4 mm no período. A previsão para esta terça-feira (2) é de eventos de chuva durante a madrugada e a manhã.

Previsão

A previsão da Funceme é de condições favoráveis à chuva em praticamente todo o Ceará até quarta-feira (3).

Nesta terça-feira (2), todas as regiões devem ter chuvas em áreas mais abrangentes. Na Região Jaguaribana, a precipitação deve ser mais intensa e concentrada em uma área menor.

O Estado tem condições meteorológicas de instabilidade, influenciado pela borda oeste de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), localizado a leste da região Nordeste, sobre o oceano Atlântico.

A formação de áreas de instabilidade e o sistema de brisa, somado a relevo, temperatura e umidade, também deve influenciar nas chuvas.

Confira as maiores chuvas no Estado entre as 7h de segunda-feira (1°) e as 7h desta terça-feira (2):

Acopiara (Posto: Guaribas) : 94.0 mm

Acopiara (Posto: Acopiara) : 90.0 mm

Acopiara (Posto: Trussu) : 85.0 mm

Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: Betania) : 80.0 mm

Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: Dep. Irapuan Pinheiro) : 69.0 mm

Piquet Carneiro (Posto: Ibicua) : 68.0 mm

Pedra Branca (Posto: Mineirolandia) : 68.0 mm

Solonópole (Posto: Acude Tigre) : 66.0 mm

Acopiara (Posto: Caixa) : 65.0 mm

Cedro (Posto: Varzea Da Conceicao) : 61.0 mm

*Dados de 11h10