Homem tinha problemas de visão e se perdeu no trajeto entre hospital e a própria residência
O réu cometeu um homicídio triplamente qualificado após desentendimento com a vítima, proprietária do sítio no qual trabalhava
Caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará
Poeta popular teve a obra destacada em projeto de lei de autoria do deputado De Assis Diniz (PT)
Seria a primeira vez do estudante, de 18 anos, num festejo fora do Estado, mas ele faleceu com outros dois jovens na tragédia
Veículo perdeu o controle após um dos pneus estourar e capotou
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Outras duas pessoas também ficaram feridas na ocasião e foram socorridas
Homens se desentenderam em comércio e iniciaram briga em praça pública