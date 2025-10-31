Diário do Nordeste
Ceará

Idoso perdido por cinco dias é resgatado em mata no Ceará

Homem tinha problemas de visão e se perdeu no trajeto entre hospital e a própria residência

Geovana Almeida* 23 de Setembro de 2025
foto de juiz batendo o martelo em um tribunal, simbolizando a decisão e a justiça. O martelo é um símbolo do sistema judiciário e da lei.

Segurança

Agricultor é condenado a 23 anos de prisão por matar o patrão com golpes de martelo em Assaré

O réu cometeu um homicídio triplamente qualificado após desentendimento com a vítima, proprietária do sítio no qual trabalhava

Redação 01 de Setembro de 2025
foto de garrafa com veneno de lagarta. Dois homens morreram em Assaré após confundir o veneno com cachaça

Segurança

Dois homens morrem após supostamente ingerirem veneno de lagarta pensando que era cachaça, em Assaré

Caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará

Redação 28 de Julho de 2025
Patativa do Assaré morreu no dia 8 de julho de 2002, aos 93 anos

PontoPoder

Patativa do Assaré é reconhecido como Patrono da Cultura Popular do Ceará pela Alece

Poeta popular teve a obra destacada em projeto de lei de autoria do deputado De Assis Diniz (PT)

Marcos Moreira e Luana Barros 23 de Abril de 2025
Imagem mostra Raul Aquino, de 18 anos, um dos três jovens do Ceará mortos em acidente a caminho de festa no Piauí

Segurança

Jovem do CE morto em acidente a caminho de festa no PI não queria ir ao evento: 'Pressentimento'

Seria a primeira vez do estudante, de 18 anos, num festejo fora do Estado, mas ele faleceu com outros dois jovens na tragédia

Carol Melo 18 de Abril de 2025
Colagem mostra imagens de Raul Aquino, Yasmin Andrade e Jofre Dantas, jovens do Ceará mortos em acidente de carro a caminho de festa no Piauí

Segurança

Três jovens do Ceará morrem em acidente de carro a caminho de festa no Piauí

Veículo perdeu o controle após um dos pneus estourar e capotou

Carol Melo 18 de Abril de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Assaré?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Assaré?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
José Paulino da Silva Xavier e Murilo Tavares Paulino

Ceará

Pai e filho de 2 anos morrem em acidente de trânsito na zona rural de Assaré

Outras duas pessoas também ficaram feridas na ocasião e foram socorridas

Redação 14 de Novembro de 2022

Segurança

Homem é preso suspeito de matar outro a socos em Assaré, no sul do Ceará

Homens se desentenderam em comércio e iniciaram briga em praça pública

Redação 06 de Novembro de 2022
