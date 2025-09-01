Agricultor é condenado a 23 anos de prisão por matar o patrão com golpes de martelo em Assaré

O agricultor Simão Pereira Silva foi condenado, na última segunda-feira (28), a 23 anos e dois meses de prisão por matar o patrão com golpes de martelo na cabeça. O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2024, no Sítio Cajazeiras do Simião, em Assaré.

Conforme documento do Ministério Público do Ceará (MPCE), o agricultor cometeu um homicídio triplamente qualificado após um desentendimento com a vítima, proprietária do sítio no qual trabalhava.

O Tribunal do Júri de Assaré entendeu que Simão Pereira praticou o crime por um motivo torpe, com emprego de meio cruel e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Entenda o crime

No dia 5 de fevereiro de 2024, o agricultor Simão Pereira foi até a casa da vítima, no Sítio Cajazeiras do Simião, em Assaré, e desferiu-lhe quatro golpes com um martelo na cabeça.

Dias antes, o agricultor, que trabalhava na propriedade havia uma semana, pediu um adiantamento de salário ao patrão. No entanto, após receber o dinheiro, Simão não foi trabalhar. A quebra de acordo causou um desentendimento entre os dois, e Simão cometeu o crime.

Segundo o MPCE, o caso integra o Programa Tempo de Justiça, iniciativa que busca julgar crimes dolosos contra a vida em até 400 dias após o ocorrido.