Milena e Sol Vega discutem durante Prova do Líder do BBB 26
Veterana ainda culpou a babá sobre eliminação de outro participante.
Teve discussão na primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 26. Durante a madrugada, Sol Vega e Milena trocaram farpas sobre as estratégias para permanência na prova - que é de resistência e segue nesta manhã desta quarta-feira (14).
A babá e recreadora deitou na plataforma antes de cada rodada. E Sol reclamou: "Você está fazendo de um jeito que o pessoal aqui não está fazendo. Você está deitando seu corpo".
Milena não gostou e começou a chamar a produção do BBB 26 e falar sobre a estratégia: "Alguém falou alguma coisa que é contra a regra? O importante é apertar o botão".
Sol ainda culpou Milena pela eliminação de Pedro: "Você fala tanto que, coitado do menino, saiu por causa de você. Olha só. Que situação, cara". E Milena reconheceu: "Isso eu não tenho argumento, foi minha culpa", declarou, dizendo ainda que não discutiria com Sol sobre o assunto.
Pedro deixou o local de prova chorando.
Sol e Milena já saíram da prova
Na manhã desta quarta, Milena e Sol deixaram a prova. Mas, após deixar a arena da disputa, Milena chorou muito na casa. Até a última atualização deste texto, a prova contava com nove participantes.