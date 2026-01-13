Quem do Quarto Branco deve entrar no BBB 26? Veja resultado parcial da enquete

Oito participantes do grupo Pipoca seguem confinados no Quarto Branco do BBB 26 em busca de uma vaga no programa. Ricardinho, que estava no cômodo, desistiu da disputa nesta terça-feira (13), horas após a estreia do reality na noite de segunda (12).

Ainda disputam as duas vagas Livia, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste.

A disputa deve permanecer até que todos desistam e restem apenas dois, que serão contemplados com uma vaga no confinamento da 26ª edição do Big Brother Brasil.

Até as 23h desta terça, lideram a votação Chaiany, com 23,6%, e Elisa, com 18,1%.

Veja também Zoeira BBB 26: primeira Prova do Líder é de resistência; veja regras Zoeira Brothers encontram cocô em parede de banheiro do Quarto Branco no BBB 26 Zoeira Com Big Fone e eliminação, veja cronograma da primeira semana do BBB 26

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO

Chaiany: 23,6%;

Elisa: 18,1%;

Gabriela: 13,9%;

Livia: 11,1%;

Ricardo: 11,1%;

Leandro: 11,1%;

Matheus: 8,3%;

Rafaella: 2,8%.

Vote