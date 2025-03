'Assassin's Creed: Shadows' é lançado; veja detalhes do novo jogo da Ubisoft

A Ubisoft lançou, na quarta-feira (19), novo jogo da franquia Assassin's Creed, intitulado "Assassin's Creed: Shadows". A experiência transporta o jogador aos tempos do Japão feudal, com samurais, lutas de espadas e intrigas entre clãs rivais.

A história se passa em 1579, durante a tentativa de unificação do país pelo senhor feudal Oda Nobunaga. O protagonismo é dividido entre dois personagens: Naoe, uma ninja letal, e Yasuke, um samurai baseado em um personagem histórico real. Ele também é o primeiro protagonista negro da franquia.

Inicialmente inimigos, os dois descobrem que seus destinos estão ligados através da lendária Lâmina Oculta da Irmandade dos Assassinos. Assim, a dupla precisará enfrentar inimigos poderosos em uma das eras mais populares da cultura japonesa.

Elogios e polêmicas

Junto do lançamento, o título recebeu críticas positivas, incluindo uma nota 81 de 100 no site Metacritic, um dos mais populares para a análise de jogos. Na Steam, plataforma online de venda de games, o jogo conta com 1.113 análises "muito positivas".

"Ubisoft acertou em cheio, sem dúvidas. Fazia muito tempo que eu não jogava um Assassin's Creed que me deixava hypado e cheio de emoções. Sério, simplesmente incrível, que jogo!", escreveu um usuário.

Por outro lado, o novo "Assassin's Creed" também recebeu críticas, especialmente da comunidade japonesa. De acordo com um relatório da ITMedia, obtido pelo portal Dexerto, o governo japonês estaria insatisfeito com o fato de que, no jogo, os jogadores podem destruir objetos dentro de um templo religioso.

Ainda segundo o site, o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, confirmou que vai levar o caso ao Ministério da Educação, da Cultura, dos Esportes, da Ciência e da Tecnologia. "Não toleraremos nenhum comportamento que não respeite a cultura e religião de um país", ressaltou.

Mesmo com as polêmicas, o jogo está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Requisitos técnicos de "Assassin's Creed: Shadows"

Requisitos mínimos

Sistema operacional: Windows 10 ou 11 (64 Bits)

Windows 10 ou 11 (64 Bits) Processador: Intel Core i7 8700k ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 8700k ou AMD Ryzen 5 3600 Memória RAM: 16 GB

16 GB Placa de vídeo: GeForce GTX 1070 8 GB, AMD Radeon RX 5700 8 GB ou Intel Arc A580 8 GB (c/ Rebar On)

GeForce GTX 1070 8 GB, AMD Radeon RX 5700 8 GB ou Intel Arc A580 8 GB (c/ Rebar On) DirectX: 12

12 Armazenamento: 123 GB SSD

Requisitos recomendados

Sistema operacional: Windows 10 ou 11 (64 Bits)

Windows 10 ou 11 (64 Bits) Processador: Intel Core i5 11600k ou AMD Ryzen 5 5600x

Intel Core i5 11600k ou AMD Ryzen 5 5600x Memória RAM: 16 GB

16 GB Placa de vídeo: GeForce RTX 3060 Ti 8 GB, AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB ou Intel Arc B580 12 GB (c/ Rebar On)

GeForce RTX 3060 Ti 8 GB, AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB ou Intel Arc B580 12 GB (c/ Rebar On) DirectX: 12

12 Armazenamento: 123 GB SSD

