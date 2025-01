A Electronic Arts (EA) lançará os dois primeiros jogos de 'The Sims' em versões remasterizadas para PC. A ideia é celebrar os 25 anos da franquia, conforme publicado pelo Kotaku, blog britânico especializado em jogos eletrônicos.

A desenvolvedora norte-americana não deu detalhes do lançamento, mas informações vazadas dão conta que a novidade deve chegar no final da manhã do dia 31 de janeiro.

A série busca simular a vida real de forma interativa, na qual o jogador pode criar e controlar seu próprio avatar. O primeiro game da franquia foi lançado em 4 de fevereiro de 2000, sendo uma criação do designer Will Wright com produção da Maxis.

Atualmente, ambos os The Sims não estão disponíveis em mídia digital por meios oficiais. A promessa é que, agora, eles retornem com todo o conteúdo para download incluso, além de pacotes de expansão originais incluídos.

A EA divulgou nas redes sociais apenas um novo vídeo promocional do 25º aniversário da franquia, que será celebrado em 4 de fevereiro. Em paralelo, a empresa já iniciou as comemorações com a semana ‘Nostalgia Now’, que traz uma série de elementos dos dois primeiros jogos no site oficial, o que acendeu a esperança dos fãs dos jogos.

Em meio à celebração de 4 de fevereiro, The Sims 4 também deve receber uma grande atualização, com diversos itens e eventos temáticos. O quarto jogo da série foi lançado em 2014 e desde 2022 está disponível para download gratuito.

