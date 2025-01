Após vazamentos, Switch 2 é oficialmente anunciado; veja novidades do novo console da Nintendo

A Nintendo anunciou oficialmente o Switch 2, sucessor do Nintendo Switch. A novidade foi revelada em um trailer divulgado nesta quinta-feira (16) pela própria empresa. Ainda não há data de lançamento, mas a previsão é que o console chegue às lojas ainda em 2025.

Veja o trailer

Detalhes do Switch 2

O Switch 2 apresenta configurações que melhoram a experiência do anterior. Ele terá uma tela LCD com 8 polegadas e resolução 1440p. No quesito performance, ele terá um desempenho parecido com os PlayStations 4 e Pro e provavelmente usará um chip da Nvidia e 12GB de memória RAM DDRX.

Outra novidade está nos Joy-Cons, que deixarão de deslizar em trilhos e vão se conectar magneticamente com a tela. Os controles do Switch 2 também conta com mais botões e um suporte para carregamento.

Pelo trailer, a Nintendo confirmou que alguns jogos do Switch original vão poder ser jogados no sucessor, mas não entrou em detalhes de quais títulos farão a retrocompatibilidade. Apenas um jogo para o Switch 2 foi mostrado no material promocional: Mario Kart.

Outros detalhes do console serão revelados em abril no Nintendo Direct, evento exclusivo da gigante dos jogos. Embora haja datas para Japão, Europa e Estados Unidos, a atração não virá para a América Latina.

Console foi alvo de vazamentos

O anúncio do Switch 2 veio em um momento difícil para a Nintendo. Recentemente, a empresa foi vítima de diversos vazamentos, que inclusive mostraram como seria o visual do novo console antes da revelação oficial.

Em um vídeo publicado no YouTube, os ex-gerentes da Nintendo, Kit Ellis e Krysta Yang, avaliaram os impactos negativos que essas informações tiveram dentro da companhia:

"Tenho 100% de certeza de que eles estão muito bravos, no nível mais severo”, disse Yang. “Nós brincamos sobre os e-mails com pontos de exclamação quentes. Eles são quentes, quentes, quentes. Quantos pontos de exclamação podem ter no final disto? Eles estão muito, muito, muito chateados com isto”, finalizou.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari