Minecraft 2? Criador do jogo, ‘Notch’ anuncia possível sequência

Criador do jogo Minecraft, o programador Markus Persson, conhecido como Notch, anunciou uma possível sequência do jogo, que é um dos mais populares da história. Na última sexta-feira (3), ele usou as redes sociais para anunciar os planos de criar um “sucessor espiritual” de Minecraft.

Apesar de ter criado o jogo, Notch vendeu a propriedade intelectual para a Microsoft em 2014 por US$ 2,4 bilhões de dólares. Portanto, ele não pode usar o nome “Minecraft 2”.

Legenda: Publicação feita por Notch nas redes sociais Foto: Reprodução

Em uma série de postagens no X (antigo Twitter), Notch explicou que está trabalhando em um jogo descrito como um “roguelike tradicional misturado com um dungeon crawler em primeira pessoa”.

O desenvolvedor ressaltou que pretende ouvir a comunidade gamer para garantir que o novo jogo esteja alinhado com os desejos dos usuários.

Veja o que ele disse:

Eu basicamente anunciei o Minecraft 2.

Eu pensei que talvez as pessoas REALMENTE queiram que eu faça outro jogo que seja super parecido com o primeiro, e estou adorando trabalhar em jogos novamente.

Eu não me importo muito com qual jogo eu faço primeiro (ou mesmo se eu faço mais), mas eu sei que estou fazendo um, então eu imaginei que eu estaria absolutamente disposto a dar uma chance honesta na forma de um sucessor espiritual do Minecraft e fazer uma enquete sobre isso.

Minhas intenções são ser claro e honesto sobre isso, dizendo que sucessores espirituais geralmente são meio que… você sabe… não obtêm sucesso. Trágico. As coisas que eu temo que meu próximo jogo será de qualquer maneira e tento me esforçar para evitar. Então por que não fazer a coisa que as pessoas QUEREM e estão dispostas a me dar, de alguma forma, AINDA MAIS dinheiro para isso?

Eu pretendo que o dinheiro seja gasto para sempre, mas meu Deus, eu aprendi que eu falho muito. Vencer é falhar até que você se faça bem.

Ah, e eu também valorizo ​​muito ser um homem de palavra, então também pretendo fazer isso de uma forma que não tente de forma alguma infringir sorrateiramente o trabalho incrível que a equipe da Mojang está fazendo e que a Microsoft está fazendo com sucesso a ‘microsoft shittification’.

E eu os respeito por fazer isso. É o trabalho deles. E eles, pelo que entendi, deixam o estúdio fazer as coisas do jeito deles, o que parece muito justo para mim.