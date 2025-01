Lançamento do GTA 6 pode aumentar preço de outros jogos, aponta analista

O lançamento do jogo Grand Theft Auto 6 (Rockstar Games), um dos mais aguardados no mundos dos gamers, pode afetar diretamente o aumento do preço de novas produções de diferentes empresas. A informação foi dada em estudo do analista e consultor Matthew Ball, da Epyllion, divulgado na última terça-feira (14).

Em um longo relatório sobre a indústria no ano de 2025, Ball afirma que a nova edição de GTA pode ser divulgada custando US$ 100 — cerca de R$ 600.

Atualmente, jogos de grandes estúdios são lançados por em torno de US$ 70. Se concretizado o novo preço, evidentemente, o fato deve impactar também no mercado brasileiro.

Hoje, um lançamento de PlayStation 5 é lançado por em torno de R$ 300. Com a novidade é possível que GTA 6 chegue para PS5 por um valor superior a R$ 600.

No relatório “State of Video Gaming in 2025”, o analista da Epyllion, apontou outras áreas de crescimento potencial para 2025:

expansão para mercados não essenciais

conteúdo gerado pelo usuário

serviços de jogos sociais

Nintendo Switch 2

outros dispositivos portáteis

jogos móveis AA/AAA

novas regulamentações da loja de aplicativos

novos gêneros de jogos

inteligência artificial generativa e publicidade

A franquia GTA é considerada pelo mercado como uma das mais lucrativas da história dos games.

O antecessor de 2013, GTA V, vendeu mais de 200 milhões de unidaeds até então, sendo o terceiro game mais vendido da história, atrás apenas de Tetris e Minecraft. A expectativa é que GTA 6 supere a marca.

GTA 6 segue sem previsão de lançamento, mas virá para o PS5, Xbox Series S e Xbox Series X.