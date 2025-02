Battlefield Labs revela gameplay e contará com a ajuda dos jogadores no desenvolvimento do novo jogo

O Battlefield Labs, novo título da série de jogos eletrônicos de tiro em primeira pessoa, teve as primeiras imagens do gameplay reveladas nesta segunda-feira (3). Em fase inicial de desenvolvimento, o game ainda não tem data para ser lançado, mas a fase de testes deve iniciar nas próximas semanas.

Nessa etapa, a avaliação dos usuários será levada em conta para as melhorias antes do lançamento. Os testes iniciais incluirão um grupo convidado de pessoas e servidores localizados na Europa e na América do Norte, antes de chegar a outras regiões, segundo a Electronic Arts.

O jogo é produzido pela Battlefield Studios, que reúne quatro estúdios ao redor do mundo: DICE; Ripple Effect; Motive; e Criterion. Os desenvolvedores prometem a “colaboração de desenvolvimento comunitário mais ambiciosa de todos os tempos”.

COMO PARTICIPAR DOS TESTES

A primeira fase de testes do Battlefield Labs será lançada nas próximas semanas, mas as inscrições para a comunidade já estão disponíveis no site do game.

"Este é um momento sem precedentes para Battlefield. Começaremos testando os pilares do jogo, como combate e destruição principais. Então, faremos a transição para o equilíbrio e feedback para nossas armas, veículos e dispositivos, levando finalmente a onde todas essas peças se juntam em nossos mapas, modos e jogo de esquadrão" Battlefield Labs

Segundo o estúdio, quase todo o jogo poderá ser testado, mas nem tudo estará na versão completa. A ideia é garantir que os feedbacks motivem mudanças, já que os jogadores experimentarão diferentes partes do game, sob acordo de confidencialidade.