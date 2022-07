Technoblade, youtuber e streamer, morre aos 23 anos

Um dos streamers mais populares do mundo, Technoblade morreu, aos 23 anos, após lutar contra um câncer. A informação foi divulgada pelo pai do jovem em vídeo publicado no YouTube. Até a manhã desta sexta-feira (1º), o vídeo somava mais de 14 milhões de visualizações.

O vídeo é uma carta póstuma intitulada “Até mais, nerds”. “Olá a todos, Technoblade aqui. Se você está assistindo isso. Eu estou morto", começou o texto lido pelo pai do jovem.

Texto de despedida

Technoblade escreveu o texto de despedida cerca de oito horas antes de morrer. Na mensagem, ele revelou seu verdadeiro nome, Alexander, até então mantido em segredo para os fãs.

“Obrigado a todos por apoiar meu conteúdo ao longo dos anos. Se eu tivesse mais cem vidas, acho que escolheria ser Technoblade novamente todas as vezes, pois esses foram os anos mais felizes da minha vida”, disse.

O pai dele divulgou o comunicado emocionado afirmando que o filho não "disse tudo o que queria dizer" e agradeceu o carinho dos internautas.

“Ele era o garoto mais incrível que alguém poderia pedir. Sinto falta de Technoblade. Obrigado a todos vocês, por tudo. Vocês significam muito para ele”, concluiu.