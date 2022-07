Instagram vai mostrar quem visitou seu perfil? Entenda possível atualização

Um boato de que o Instagram passará a exibir o histórico de visitas no perfil tomou conta das redes sociais nesta semana. A suposta novidade gerou apreensão entre usuários. Contudo, a plataforma ainda não se pronunciou sobre o rumor.

Tudo começou após a publicação de um print em inglês mostrando o novo recurso. Na foto, um usuário recebe uma notificação com o nome da pessoa que "visitou seu perfil" ("visited your profile", no texto original)

Foto: Reprodução

Print é montagem

Segundo o TecMundo, porém, essa notícia é falsa. Ao analisar o print da imagem, é possível identificar que a fonte utilizada na frase não corresponde à original da rede social. Isso quer dizer que o print não passa de uma montagem.

Ainda assim, usuários demonstraram apreensão com a suposta possibilidade de o Instagram disponibilizar essa função. Veja as reações abaixo: