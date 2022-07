Que horas estreia a parte 2 da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix?

Os dois últimos episódios da quarta temporada de 'Stranger Things' estreiam nesta sexta-feira (1º), na Netflix. O chamado 'Volume 2' da temporada é um dos lançamentos mais aguardados da plataforma de streaming.

O final deve ser longo. O oitavo episódio, intitulado 'Papai', tem duração de 1h25min. Já o último, 'O Plano de Eleven', tem 2h30min, um dos maiores até então.

O lançamento deve seguir o padrão da Netflix, indo ao ar entre 3h e 6h da manhã, dependendo do fuso horário.

Confira os horários:

6h FNT (Fernando de Noronha);

5h (Brasília);

4h AMT (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul);

3h ACT (Rio Branco).

Assista ao trailer

Sinopse da 4ª temporada

Seis meses depois da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins, o célebre grupo de amigos se separa pela primeira vez — e as turbulências do colégio dificultam ainda mais as coisas. Nesse momento de vulnerabilidade, surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível, Vecna, trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido.