Kate Bush atinge o top 10 da Billboard com 'Running up That Hill'

A 4ª temporada de Stranger Things, lançada no último mês na Netflix, fez os fãs revisitarem um grande sucesso de 1985, a música Running Up That Hill, da britânica Kate Bush.

Por integrar a trilha sonora da série, a canção está nas paradas musicais em todo o mundo, atingiu o top 10 da Billboard e chegou a ocupar a 8ª posição no Reino Unido.

Após cerca de 20 anos fora dos holofotes, em uma rara declaração em seu site oficial, a cantora agradeceu o apoio do público.

“Vocês devem ter ouvido que a primeira parte da nova e fantástica série Stranger Things foi lançada recentemente na Netflix. Ela apresenta a música 'Running Up That Hill', que está ganhando um novo sopro de vida por parte dos jovens fãs que amam a série — eu também amo!", escreveu Kate Bush.

Assista ao clipe

"Por causa disso, Running Up That Hill está nas paradas em todo o mundo e chegou ao número 8 das paradas do Reino Unido. É tudo muito emocionante! Muito obrigado a todos que apoiaram a música”, acrescentou. "Espero com a respiração presa pelo resto da série em julho", finalizou a cantora.

A canção, do álbum Hounds of Love, é reproduzida no quarto episódio da série, durante uma cena da personagem Max, interpretada por Sadie Sink.