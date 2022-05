Discreta, Marina Ruy Barbosa surge com namorado, Guilherme Mussi, nas redes sociais

Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi apareceram juntos em publicação nas redes sociais, afastando rumores de que o namoro dos dois não estaria em seus melhores momentos. As informações são do site ofuxico.

As publicações de Marina mostram ela e o político no casamento da influencer Lala Rudge e Bruno Khouri, que aconteceu na Itália.

A atriz usou um vestido longo rosa da grife Giambatista Valli, avaliado em quase R$ 33 mil, e brincos do designer de joias Fernando Jorge, de quase R$ 150 mil.

O relacionamento de Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi estaria com problemas, segundo informações publicadas pela coluna de Fabia Oliveira, do portal Em Off. Os dois estão juntos desde novembro do ano passado.