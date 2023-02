Ratinho compartilha vídeo andando pela primeira vez após cirurgia no joelho

O apresentador Ratinho compartilhou, nesta quarta-feira (15), um vídeo andando pela primeira após passar por cirurgia para colocar uma prótese no joelho.

Na publicação em seu perfil no Instagram, o apresentador aparece caminhando com o apoio de um andador, ao lado da equipe médica. O vídeo foi gravado na terça-feira (14), dia seguinte ao procedimento, informou o apresentador na legenda.

Ratinho, que faz aniversário nesta quarta-feira, contou que está sem dores. "Eu coloquei uma prótese na perna direita. E olha, sensacional. Não tive dor nenhuma. Não estou sentindo dor nenhuma. Fiz a cirurgia ontem e hoje já estou andando aqui no quarto. Colocaram um joelho novo em mim", tranquilizou os seguidores.

O procedimento, realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, visava corrigir um problema que ele tinha há cinco anos. O apresentador apontou que mancava, com o procedimento, iria "andar na linha".

Nos comentários da publicação, amigos e fãs depositaram mensagens desejando uma boa recuperação. O perfil de 'Xaropinho', personagem do programa de Ratinho no SBT, brincou: "Não fala mal do Ratinho, só porque ele tá só o pó".