Sikêra Júnior é internado após passar mal, diz colunista

O apresentador Sikêra Júnior está internado em um hospital de Manaus, segundo a coluna LeoDias, do Metrópoles. O apresentador da Rede TV teria dado entrado na unidade de saúde no último domingo (12), com uma inflamação no ouvido que teria evoluído para um quadro inicial de meningite.

Não houve, ainda, um pronunciamento oficial da emissora sobre o estado de saúde do jornalista, nem da TV A Crítica, de Manaus, onde ele apresenta o programa 'Alerta Nacional'.

Também não há informação sobre o caso nas redes sociais do apresentador.