Amanda desabafa sobre amizade com Cara de Sapato: ‘dor de cotovelo’

Durante a gravação do Raio-X, na manhã desta quinta-feira (16), Amanda fez um desabado sobre a amizade com Cara de Sapato no reality show. Segundo a médica, algumas pessoas se incomodam com o fato deles serem muito próximos. “Sei que aqui dentro as pessoas falam de mim e do Sapato, mas é dor de cotovelo, porque todo mundo queria ter um amigo assim”, disse.

A sister também falou sobre sua amizade com Cristian, de quem ela continua próxima. ”Sei que alguns aliados meus não acreditam, mas uma parte de mim, apesar de todos os erros do Cristian, eu acredito que tem uma parte nele que é sincera. Então eu escuto ele, absorvo algumas informações e conto para algumas pessoas o que ele me falou também".

Se declarou?

Na festa do líder Gustavo, na quarta-feira (15), Amanda “se declarou” para Sapato enquanto os dois dançavam no jardim. “Quando me sinto em paz. Eu te amo, te amo. Estou a fim de ficar com você”, disse ela cantando a música “Adoro Amar Você”, um clássico de Daniel.

Na internet, o público continua shippando o casal DocShoe. Ontem, o perfil do Instagram do Globoplay, inclusive, fez uma postagem sobre a possibilidade deles se tornarem oficialmente um casal no programa.