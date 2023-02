Espuma de barbear leva a briga generalizada no BBB 23; entenda

A madrugada do BBB 23 foi marcada por uma briga generalizada. Assim que a 2ª festa do líder Gustavo terminou, os brothers decidiram fazer uma guerra de espuma no Quarto Deserto, que acabou em confusão.

A brincadeira começou com Ricardo, que pegou uma espuma de barbear e passou na mão de Bruno, que passou em Bruna Griphao. A atriz se empolgou e passou em Fred Desimpedidos, que se limpou no lençol de MC Guimê. Ao descobrir que Ricardo começou a guerra de espuma, Fred pegou um desodorante e disparou contra o brother. Sarah Aline, Marvvila e Gabriel Santana também participaram do after.

A primeira confusão aconteceu após Marvvila e Bruna Griphao passarem espuma em Larissa, que não gostou. A professora de educação física chegou a gritar: “Já tomei banho. Eu falei para parar de jogar”.

Aline Wirley foi outra que não gostou da brincadeira. “Esse tipo de coisa não tem graça. As pessoas se passam”.

Pouco tempo depois, Marvvila também acabou chateada, alegando que Aline Wirley a empurrou no meio da brincadeira. “Você está interpretando errado", disse Aline. "Ninguém tratou assim. Você está falando 'sai, sai, sai'. Até o ponto que estava legal para você, estava maneiro. No ponto que você queria dormir, você falou 'sai fora'", retrucou Marvvila.

Em defesa de Marvvila

MC Guimê também conversou com Aline sobre ela ter culpado Marvvila, e defendeu a ex-participante do “The Voice”. “Não é certo, mami, você embaçar na Marvvila”, disse Guimê.

A Rouge respondeu: “Guimezinho, eu não embacei na Marvvila. Não era nem para ter rolado no quarto”.

Mais treta

As tretas continuaram, mesmo após a guerra de espuma ter terminado. Ricardo disse que foi Larissa quem começou o after no quarto, e a sister não gosta da acusação.

Ricardo insistiu e afirmou que foi ela quem começou a cantar as músicas. "Cantar é diferente de jogar espuma nos outros", rebateu Larissa.

A professora de educação física disse que estavaa cansada de tudo o que acontece no cômodo cair em suas costas, e Ricardo respondeu, dizendo que ela deveria assumir suas "broncas". Larissa, então, gritou que o biomédico "tem mania de ficar ofendendo os outros" e que está cansada.

Ricardo a chama de chata e Larissa mais uma vez rebateu o brother: “Chato é tu”.

Perdeu estalecas

Bruna Griphao estava conversando com MC Guimê no quarto pós-after e acabou levando um "atenção" da produção, que alertou que a atriz perdeu 50 estalecas.

Bruna teve uma crise de choro ao receber a “notícia”, e disse não entender o motivo. “Eu não consigo entender porque eu perdi 50 estalecas. Eu não fiz nada, não taquei espuma em ninguém, não taquei desodorante em ninguém”.

Não é a primeira vez que a atriz perde estalecas no programa. No início do mês, Bruna chegou a perder 500 estalecas após não acordar a tempo de fazer o Raio-X.