Festa do BBB 23 na quarta (15) teve clima entre Sapato e Amanda, e movimentações de Cristian

A festa do líder Gustavo na noite de quarta-feira (15) no BBB 23 não teve confusão entre os brothers, mas trouxe conversas sobre o jogo duplo de Christian, a eliminação de Paula e até mesmo um possível clima de romance entre Amanda e Cara de Sapato.

A história de Christian, mais uma vez, se tornou o assunto geral entre os confinados, e o gaúcho quase entrega quais os participantes do grupo Fundo do Mar sabiam do plano de extrair informações dos adversários.

"Enquanto eu levava informações, todo mundo dizia que era massa, para continuar fazendo. E aí agora, tá todo mundo assim", questionou ele em conversa com o cantor MC Guimê.

Já com Cara de Sapato, sobre o mesmo assunto, ele voltou a citar alguns dos antigos aliados que teriam concordado com a estratégia. O lutador, inclusive, chegou a perguntar quem teria compactuado com a situação.

"Acho que foi o Fred. Mas o Cowboy e a Key também falaram 'tá bom' e agora todo mundo fala mal de mim", finalizou Christian sobre a história

Clima de romance

Já a aliança entre Amanda e Cara de Sapato parece cada vez mais forte, mas nada de beijos para alegrar os fãs do shipper #DocShoe. Dessa vez, os dois cantaram juntinhos ao som de uma música romântica do cantor Daniel.

'Adoro Amar Você' foi entoada pelos dois abraçadinhos, enquanto a música citava o verso "ah, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis". Nas redes sociais, claro, fãs apontaram indícios de sentimento entre eles, que se dizem amigos no jogo.

"O sapato e a Amanda cantando apaixonados um olhando pro outro e depois ficando sem graça", escreveu uma espectadora do programa em publicação do Twitter.