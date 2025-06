Não jogue fora! Veja 7 receitas com cascas de frutas para uma alimentação diferenciada

Corte as laranjas ao meio e esprema-as, tomando cuidado para preservar a casca. Com uma colher, limpe o bagaço da laranja do interior da casca. Coe suco e leve a uma frigideira para ferver e reduzir. Quando engrossar bem, com uma consistência de geleia, adicione a vodca. Derreta em banho-maria o chocolate com a manteiga. Deixe esfriar e adicione as gemas e o suco de laranja reduzido, bem como um pouco de raspa de laranja. Bater as claras em neve com a pitada de sal. Primeiro misturar delicadamente um terço das claras no chocolate. Depois de totalmente incorporado, misturar o restante das claras. Bater o creme até ficar firme, mas ainda não em ponto de chantilly. O ponto ideal é um pouquinho antes do que o do creme azedo. Incorporar primeiro um terço do creme batido, muito delicadamente. Adicionar o resto do creme e terminar de incorporar. Deixe a mousse esfriar bem para ficar mais consistente. Passe-a para um saco de confeiteiro com um bico estrelado e sirva-a dentro das cascas de laranja. Decore como desejar com raspas ou tiras de laranja, ou mesmo pimenta-do-reino.

Receita especial

Para a reportagem, o professor Bruno Modolo apresentou uma recriação do famoso doce "bem-casado" com jerimum. Sob novo nome, a guloseima chamada de "bem-caboclo" é um bolinho que se utiliza de toda a fruta, desde a popa até a casca.

Legenda: Receita foi criada por alunos da Escola com o intuito de resgatar a antiga culinária cearense e atrelá-la à cozinha moderna Foto: Divulgação/Escola de Gastronomia Social

Ingredientes:

Uma abóbora descascada

2 tabletes de caldo de galinha

Um ovo

50 g de queijo ralado

1/2 xícara (chá) de leite quente

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sobremesa) fermento em pó

Modo de preparo:

Cozinhe a abóbora descascada e sem sementes com o caldo de galinha e água que mal cubra as abóboras. Escorra e as esprema com um garfo. Misture a abóbora, o ovo, o leite, o queijo, a farinha e o pó Royal, amasse até obter uma massa homogênea. Prove o sal. Com duas colheres, faça os bolinhos e frite em óleo quente em uma panela funda até ficarem dourados.

Recheio (Ingredientes):

1/2 xícara (chá) de cebola picada

1 dente de alho

2 colheres (sopa) de óleo

2 xícaras (chá) de casca de abóbora

1/2 xícara (chá) de água

Sal a gosto

Recheio (Modo de preparo):

Refogue, em uma panela, a cebola e o alho no óleo; Acrescente a casca da abóbora ralada, junte a água e cozinhe; Verifique o sal e deixe esfriar; Coloque o recheio sobre a massa.

Conscientização

Ambos os profissionais ouvidos pela reportagem chamam atenção sobre o desperdício de alimentos. Segundo o professor Bruno Modolo, é preciso que os lares reduzam a produção de resíduos para a promoção de práticas sustentáveis.

"As cascas de frutas, por exemplo, concentram a maior parte dos nutrientes do alimento. Elas não devem ser desperdiçadas. Além disso, a gente vive em uma condição alimentar que não podemos desperdiçar esse tipo de fonte de alimentação", comenta.

O argumento do professor é complementado por um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), publicado em 2024. Nele, há uma estimativa que, somente em 2022, ano da coleta dos dados, domicílios de todos os continentes desperdiçaram mais de 1 bilhão de refeições por dia.

Enquanto esse descarte acontecia, 783 milhões de pessoas foram afetadas pela fome e um terço da humanidade enfrentou insegurança alimentar, destaca o relatório global.

Com relação aos benefícios à saúde, o chef Pedro Abreu assegura que as cascas das frutas são ricas em fibras. "As cascas ajudam no trato gastrointestinal e na melhoria da digestão. Elas também têm abundância de vitaminas, em especial a B e C, a depender de cada alimento", explica.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari

**Pedro Abreu da Silva Neto é formado em gastronomia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). É o primeiro Mestre em Gastronomia do Brasil, título adquirido pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Também é especialista em Gestão da Qualidade em Serviços de Alimentação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

***Bruno César Modolo é professor, gastrônomo formado pelo Centro Universitário Senac São Paulo, com formação em "Sommelier" pela mesma instituição. Atuou como instrutor, consultor e posteriormente Coordenador Regional de Consultorias e do Programa Alimento Seguro do Senac com abrangência de todo estado do Ceará. Dá aulas na Escola de Gastronomia Social desde 2018