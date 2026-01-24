Cheesecake japonês é o novo doce viral; aprenda como fazer
Receita leva poucos ingredientes, textura leve e preparo simples, e domina as redes sociais.
Será que o cheesecake japonês pode se tornar o novo “morango do amor” de 2026? Viralizado nas redes sociais, o doce feito com poucos ingredientes tem visual delicado, textura leve, aerada e sabor suave, se tornou os assuntos mais comentados nas redes sociais.
O equilíbrio dos sabores é um dos fatores que explicam a popularidade do doce. Em meio a tantas discussões sobre o consumo de açúcares, o cheesecake japonês leva pouco açúcar e um toque cítrico, o que agrada a quem busca sobremesas menos pesadas.
A facilidade no preparo é outro atrativo da receita. O Diário do Nordeste preparou um passo a passo para quem deseja testar em casa a nova tendência.
Ingredientes:
O que vai na massa:
- Cream cheese (o protagonista)
- Ovos (separados em gemas e claras)
- Leite
- Amido (para dar estrutura sem pesar)
- Açúcar (principalmente para as claras)
O toque especial:
- Limão-siciliano (raspas + suco, para trazer frescor)
Para finalizar:
- Frutas vermelhas (cobertura que dá cor e um azedinho que equilibra)
Passo a passo
1) Faça o creme-base
Misture: gemas + cream cheese + leite + amido, até virar um creme liso e uniforme.
2) Aromatize e equilibre
Adicione: raspas e suco de limão-siciliano.
3) Traga a leveza (o “segredo” do cheesecake)
Bata: Claras com açúcar até firmar. Depois, incorpore aos poucos ao creme, com cuidado, para não perder o ar.
Leve ao forno em banho-maria. Ajuste a temperatura ao longo do processo, porque isso ajuda a chegar na textura típica: leve e “nuvem”.
4) Finalize
Deixe esfriar e resfrie no freezer a gosto e finalize com frutas vermelhas e sirva.
