Cheesecake japonês é o novo doce viral; aprenda como fazer

Será que o cheesecake japonês pode se tornar o novo “morango do amor” de 2026? Viralizado nas redes sociais, o doce feito com poucos ingredientes tem visual delicado, textura leve, aerada e sabor suave, se tornou os assuntos mais comentados nas redes sociais.

O equilíbrio dos sabores é um dos fatores que explicam a popularidade do doce. Em meio a tantas discussões sobre o consumo de açúcares, o cheesecake japonês leva pouco açúcar e um toque cítrico, o que agrada a quem busca sobremesas menos pesadas.

A facilidade no preparo é outro atrativo da receita. O Diário do Nordeste preparou um passo a passo para quem deseja testar em casa a nova tendência.

Ingredientes:

O que vai na massa:

Cream cheese (o protagonista)

Ovos (separados em gemas e claras)

Leite

Amido (para dar estrutura sem pesar)

Açúcar (principalmente para as claras)

O toque especial:

Limão-siciliano (raspas + suco, para trazer frescor)

Para finalizar:

Frutas vermelhas (cobertura que dá cor e um azedinho que equilibra)

Passo a passo

1) Faça o creme-base

Misture: gemas + cream cheese + leite + amido, até virar um creme liso e uniforme.

2) Aromatize e equilibre

Adicione: raspas e suco de limão-siciliano.

3) Traga a leveza (o “segredo” do cheesecake)

Bata: Claras com açúcar até firmar. Depois, incorpore aos poucos ao creme, com cuidado, para não perder o ar.

Leve ao forno em banho-maria. Ajuste a temperatura ao longo do processo, porque isso ajuda a chegar na textura típica: leve e “nuvem”.

4) Finalize

Deixe esfriar e resfrie no freezer a gosto e finalize com frutas vermelhas e sirva.

