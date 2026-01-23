Anvisa proíbe 'azeite da Shopee' e determina recolhimento de sal grosso e doce de leite

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa quinta-feira (22), o recolhimento de lotes de sal grosso e de doce de leite de marcas específicas, além de proibir a comercialização de um tipo de azeite de oliva extravirgem.

Os seguintes produtos foram afetados pelas resoluções:

Recolhimento do lote 901124 do Sal Marinho Grosso Iodado da marca Marfim;

Recolhimento do Doce de Leite em Pedaços da marca São Benedito, fabricado em 25 de junho de 2025;

Proibição do Azeite de Oliva Extravirgem da marca Terra das Oliveiras.

Sal grosso com teor de iodo reprovado

Na resolução do órgão, o lote 901124 do Sal Marinho Grosso Iodado da marca Marfim, produzido pela empresa M Gomes Praxedes Ltda., teve a comercialização e distribuição suspensa.

Consumidores que adquiriram o produto não podem consumi-lo e as unidades devem ser recolhidas.

Segundo a Anvisa, a medida é motivada devido à reprovação do produto no teste de teor de iodo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF).

A legislação brasileira determina que o iodo seja adicionado ao sal de cozinha. A medida visa a prevenção da deficiência da substância do mineral no organismo, que pode causar bócio (aumento da tireoide), além de ocasionar vários problemas no desenvolvimento do feto durante a gestação, dentre outros.

Doce de leite reprovado

Já as unidades do Doce de Leite em Pedaços da marca São Benedito, fabricadas em 25 de junho de 2025, devem ser recolhidas devido à falta de identificação do lote, além da reprovação no teste de determinação de ácido sórbico, conduzido pelo Lacen-DF.

Conforme a Anvisa, o ácido sórbico é um conservante que tem o propósito de evitar que microrganismos causem deterioração nos alimentos.

Azeite 'da Shopee' com origem desconhecida

Outro item afetado pela ação fiscal da agência foi o Azeite de Oliva Extravirgem da marca Terra das Oliveiras, que teve a comercialização proibida e deve ser apreendido. Com isso, o item não pode mais ser comercializado, distribuído, fabricado, importado, divulgado e consumido.

O motivo da medida é porque o azeite tem origem desconhecida e está sendo anunciado na Shopee. Além disso, a empresa JJ — Comercial de Alimentos Limitada, informada no rótulo do produto como a importadora, teve o CNPJ extinto em janeiro de 2025, após encerrar suas atividades de forma voluntária.