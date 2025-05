Mortes por dengue no Brasil chegam a 1.008, em 2025; relembre como combater o mosquito

O Brasil registrou 1.008 mortes por dengue em 2025, conforme dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde (MS), até 17 de maio (20ª semana epidemiológica). O número é menor do que o contabilizado em igual período do ano passado (5.442), mas já ultrapassou a marca de 867 óbitos registrados até a mesma data em 2023.

O índice de letalidade pode ser maior, já que a Pasta federal indica que há 817 mortes em investigação. Além disso, há mais de 1,3 milhão de casos prováveis da doença em todo o país.

A maioria das mortes ocorreu em São Paulo, onde 693 pessoas foram vítimas fatais da dengue. O Ceará, por sua vez, não registrou óbitos pela doença até a última atualização do MS.

Mesmo diante dos índices nacionais, o Brasil está distante da epidemia de dengue registrada em 2024. O ano passado encerrou com o total de 6.264 mortes, o que representou uma alta de 431,3% quando comparado aos óbitos de 2023 (1.179).

OS DEZ ESTADOS COM MAIS MORTES POR DENGUE EM 2025:

São Paulo – 693 Paraná – 84 Minas Gerais – 73 Goiás – 34 Rio Grande do Sul – 25 Para – 23 Mato Grosso – 13 Mato Grosso do Sul – 13 Santa Catarina – 10 Rio de Janeiro – 9

Quais os sintomas da dengue?

De acordo com o Ministério da Saúde, é necessário que todo indivíduo que apresentar febre repentina (39 °C a 40 °C), com no mínimo dois sintomas dos litados abaixo, procure um serviço de saúde:

dor de cabeça

prostração

dores musculares e/ou articulares

dor atrás dos olhos

Como combater o mosquito da dengue?

O Ministério da Saúde lista uma série de ações da população que são consideradas importantes para prevenir a doença, como:

Uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão;

Remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos;

Vedação dos reservatórios e caixas de água;

Desobstrução de calhas, lajes e ralos;

Participação na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além delas, a Pasta também destaca a vacina contra a dengue. Em 2024, a vacina da dengue foi incorporada ao SUS para o público de 10 a 14 anos que reside em localidades prioritárias, conforme critérios definidos a partir do cenário epidemiológico da doença no país e decisão definida com Estados e Municípios na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Só em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde deliberou pela ampliação do público-alvo, que pode chegar a pessoas de até 60 anos incompletos.