Farmácia Popular amplia lista de medicamentos gratuitos, incluindo anticoncepcionais; veja quais são

Beneficiários do Bolsa Família terão acesso gratuito aos 40 medicamentos fornecidos pelo Farmácia Popular do Brasil. O programa do Governo Federal será relançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (7), em Recife.

Com a iniciativa, o acesso à assistência farmacêutica será ampliado para cerca de 55 milhões de brasileiros.

Até então, o Farmácia Popular disponibilizava a beneficiários do Bolsa Família medicamentos gratuitos apenas para asma, hipertensão e diabetes. Os outros tratamentos eram oferecidos com preços mais baixos.

Para retirar os medicamentos, basta o usuário ir até a farmácia credenciada e apresentar receita médica, documento de identidade e CPF. O reconhecimento do vínculo do beneficiário com o Bolsa Família ocorrerá automaticamente pelo sistema, não sendo necessário cadastro prévio.

Saúde da mulher

Outra novidade é referente à saúde da mulher. A partir da mudança, todo esse público terá acesso gratuito aos medicamentos indicados para o tratamento de osteoporose e contraceptivos.

A iniciativa deve beneficiar cerca de 5 milhões de mulheres em todo Brasil, que antes pagavam a metade do valor para esses tratamentos.

População indígena

O Ministério da Saúde também irá facilitar o acesso ao programa para a população indígena aldeada: o Farmácia Popular passa a ofertar todos os medicamentos do rol do programa de forma gratuita para essa população.

Para evitar o deslocamento dessa população, será nomeado um representante de comunidade por retirar os medicamentos indicados, sem necessidade de ter um CPF para ser atendido.

Essa iniciativa entrará em prática em um projeto-piloto no território Yanomami, em Roraima.

Novos credenciamentos

O Ministério da Saúde também retoma as novas habilitações ao programa, priorizando os municípios de maior vulnerabilidade que aderiram ao Mais Médicos.

Ao todo, 811 cidades poderão solicitar credenciamento de unidades em todas as regiões do país, sendo 94,4% delas no Norte e Nordeste.

Com as novas habilitações que serão abertas, a expectativa é que o Farmácia Popular passe a ter unidades em 5.207 municípios até o fim do ano. O total é equivalente a 93% do território nacional.

Veja lista de medicamentos do Farmácia Popular

Gratuitos para toda a população:

Asma : brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg); sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

: brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg); dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg); sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg). Diabetes : cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg); glibenclamida (5 mg); insulina humana regular (100 ui/ml); insulina humana (100 ui/ml).

: cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg); glibenclamida (5 mg); insulina humana regular (100 ui/ml); insulina humana (100 ui/ml). Hipertensão: atenolol (25 mg); besilato de anlodipino (5 mg); captopril (25 mg); cloridrato de propranolol (40 mg); hidroclorotiazida (25mg); losartana potássica (50 mg); maleato de enalapril (10 mg); espironolactona (25 mg); furosemida (40 mg); succinato de metoprolol (25 ml).

Gratuitos para beneficiários do Bolsa Família e com coparticipação para demais usuários:

Dislipidemia (colesterol alto) : sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg).

: sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg). Doença de Parkinson : carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg); cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg).

: carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg); cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg). Glaucoma : maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg).

: maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg). Incontinência : fralda geriátrica.

: fralda geriátrica. Osteoporose : alendronato de sódio (70 mg)

: alendronato de sódio (70 mg) Rinite : budesonida (32 mg e 50 mg). dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

: budesonida (32 mg e 50 mg). dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose) Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos): dapagliflozina (10 mg).

Gratuitos para mulheres: