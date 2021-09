Conheça a taxa de falha dos métodos contraceptivos

Nas últimas décadas, as demandas das mulheres contemporâneas as têm afastados mais do Projeto Filhos e aproximado, demais, dos métodos contraceptivos.

Existem muitos interesses antes da maternidade: carreira, desejos de viagem, realizações pessoais, o que torna complicado associar tudo isso com o tempo para ser mãe.

Além disso, existe a geração “not mothers”, que são aquelas mulheres que não desejam filhos. O Brasil tem ganhado adeptos de forma rápida! Segundo pesquisa da farmacêutica Bayer, 37% das brasileiras não querem filhos.

Diante desse cenário, que chega ganhando destaque na vida feminina são os métodos contraceptivos.

Para que possa passar uma informação mais assertiva, busquei as orientações da Dra. Rayanne Pinheiro, ginecologista e sexóloga, que busca, em suas pacientes, uma contracepção consciente. Ninguém melhor, né?

Portanto, descubra a eficácia do seu método contraceptivo atual na listagem em ordem do MAIS eficiente ao menos para prevenir gravidez feita especialmente pela nossa entrevistada para você, SiSi Lover.

IMPLANTE SUBDÉRMICO (Implanon)

0,05% de falha

Em um ano de uso, de cada 100 usuárias de IMPLANON, menos de uma mulher irá engravidar. Em DEZ mil usuárias, seriam 5 gestações.

Em um ano de uso, de cada 100 usuárias do DIU MIRENA, menos de uma mulher irá engravidar. Em mil usuárias, seriam 2 gestações.

DIU KYLEENA

0,3% de falha

Em um ano de uso, de cada 100 usuárias do DIU KYLEENA, menos de uma mulher irá engravidar. Em mil usuárias, seriam 3 gestações.

LAQUEADURA TUBÁRIA (ligação de trompas)

0,5% de falha

Em um ano de uso, de cada 100 mulheres que “ligaram as trompas”, menos de uma mulher irá engravidar. Em mil usuárias, seriam 5 gestações.

DIU NÃO HORMONAL (cobre ou cobre com prata)

0,8% de falha

Em um ano de uso, de cada 100 usuárias de DIUs não hormonais, menos de uma mulher irá engravidar. Em mil usuárias, seriam 8 gestações.

PÍLULA ANTICONCEPCIONAL

Entre 2-8% de falha

Em um ano, de cada 100 mulheres, 2 irão engravidar mesmo tomando a pílula corretamente. 8 que esquecem ou erram o horário irão engravidar. Em mil usuárias, seriam 20-80 gestações.

PRESERVATIVO Masculino

14% de falha

Em um ano de uso, de cada 100 usuárias de camisinha, 14 irão engravidar. Em mil usuárias, seriam 140 gestações.

Gostaram?

Agora, a sugestão é que, para encontrar o melhor método contraceptivo para você é importante consultar a sua (ou o seu) ginecologista e avaliar qual dos métodos é o mais seguro e adequado para o seu momento, viu?

Ah! Independentemente do método escolhido, a camisinha é indispensável e seu forte aliado na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Use!