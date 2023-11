Está protegido contra Covid? Veja como saber se você tem esquema vacinal completo

Em meio ao aumento dos casos de Covid-19 no Ceará, anunciado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) no dia 21 de novembro, é importante estar com a vacinação contra a doença em dia. O imunizante mais recente disponível nas unidades básicas de saúde (UBS), a bivalente, já está atualizada contra as novas variantes do Sars-Cov-2, vírus causador da Covid-19.

Atualmente, a vacina contra a doença é indicada para toda a população a partir dos seis meses de vida. O esquema vacinal varia conforme a faixa etária. A bivalente, por exemplo, é indicada como dose de reforço a partir dos 12 anos, no caso de pessoas imunocomprometidas e com comorbidade, e para toda a população com 18 anos ou mais.

Quem ainda não tomou todas as doses recomendadas da vacina deve ir a uma UBS para atualizar a caderneta de vacinação. Para conferir como está o próprio esquema vacinal, é possível acessar o Conecte SUS, plataforma do Ministério da Saúde. Para fortalezenses, há também ferramentas desenvolvidas pela Prefeitura que permitem confirmar quantas doses foram tomadas: o site Vacine Já e o aplicativo Mais Saúde Fortaleza.

COMO CONSULTAR AS DOSES DE VACINA CONTRA A COVID-19

Legenda: O Conecte SUS é um programa desenvolvido pelo Governo FederaL Foto: Agência Brasil/EBC

PELO CENECTE SUS

No Conecte SUS, plataforma do Governo Federal, o usuário pode ter acesso ao Certificado Nacional de Vacinação Covid-19. O documento pode ser emitido pelo aplicativo ou na versão web.

Para isso, basta seguir o passo a passo:

Faça o login com sua conta do Gov.BR. Para criar uma conta, acesse o endereço oficial do portal Gov.br ou o aplicativo do Gov.br disponível para Android e iOS. Clique no ícone “Vacinas”. Em “certificado de vacinação nacional de Covid-19", clique no botão “suas vacinas de Covid-19". Nessa tela, já será possível ver quais doses foram tomadas. Se quiser gerar o PDF do certificado ou adicioná-lo à Carteira Apple ou Google, clique em “exportar documento”.

Legenda: O comprovante de vacina dos fortalezenses também pode ser acessado no Vacine Já, da Prefeitura de Fortaleza Foto: Reprodução/Vacine Já

PELO VACINE JÁ

Os fortalezenses têm outra opção para acessar o certificado de vacinação contra a Covid-19. É possível gerar o documento no Vacine Já, plataforma da Prefeitura de Fortaleza.

Basta realizar os seguintes passos:

Acesso o site do Vacine Já e forneça os seguintes dados: CPF ou número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de aniversário e o código que aparecer na tela. Em seguida, clique em “consultar”. Após a etapa anterior, você será direcionado para um PDF com o seu comprovante de vacinação em que constam as doses aplicadas do imunizante.

Legenda: As doses de vacina contra Covid-19 também podem ser consuladas no aplicativo Mais Saúde Fortaleza Foto: Reprodução / Mais Saúde Fortaleza

PELO MAIS SAÚDE FORTALEZA

Outra opção para os fortalezenses é acessar o aplicativo da Prefeitura, o Mais Saúde Fortaleza, disponível para Android e iOS.

Baixe o aplicativo e faça o login. Clique em “vacinas”. Entre na opção “lista de vacinas” para conferir os imunizantes aplicados e pendentes. Ao acessar a opção “vacinas aplicadas”, o aplicativo exibe uma lista de imunizantes já tomados pelo usuário. Ao clicar no nome de cada vacina, é possível observar de qual dose se trata (do esquema primário ou reforço), a data e a unidade de aplicação, além do lote e do fabricante de cada uma delas.

O ESQUEMA VACINAL INDICADO PARA CADA GRUPO

Confira, abaixo, o esquema vacinal indicado para cada faixa etária na atual campanha de vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde (MS).

6 MESES A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

Esquema primário: 1ª dose (D1) + 2ª dose (D2) + 3ª dose (D3)

3 A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

Esquema primário: 1ª dose (D1) + 2ª dose (D2)

5 A 11 ANOS

Esquema primário: 1ª dose (D1) + 2ª dose (D2)

12 A 17 ANOS

Esquema primário: 1ª dose (D1) + 2ª dose (D2)

1ª dose (D1) + 2ª dose (D2) Reforço: É indicado o reforço com a vacina bivalente a partir de 12 anos para pessoas elencadas no grupo de comorbidades

MAIORES DE 18 ANOS

Esquema primário: 1ª dose (D1) + 2ª dose (D2)

1ª dose (D1) + 2ª dose (D2) Reforço: bivalente

PESSOAS IMUNOSSUPRIMIDAS

Esquema primário: 1ª dose (D1) + 2ª dose (D2) + 3ª dose (D3)

1ª dose (D1) + 2ª dose (D2) + 3ª dose (D3) Reforço: bivalente

COMO SERÁ A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 A PARTIR DE 2024

A dose da vacina contra a Covid-19 passará a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) a partir de 2024. Com isso, a dose contra a doença passa a constar obrigatoriamente no calendário vacinal de crianças nascidas ou que estejam no Brasil de 6 meses a menores de 5 anos e de grupos prioritários.

Fazem parte dos grupos prioritários:

Idosos

Imunocomprometidos

Gestantes e puérperas

Trabalhadores da saúde

Pessoas com comorbidades

Indígenas, ribeirinhos e quilombolas

Pessoas em instituições de longa permanência e trabalhadores

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas privadas de liberdade

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Pessoas em situação de rua

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério, Ethel Maciel, afirmou à Agência Brasil que a mudança é alinhada à recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Da mesma forma que ocorre em outras campanhas, a vacinação será aberta inicialmente para essa população e, havendo sobra de vacina, ampliada para a população geral.

“Essa tem sido sempre a recomendação do Ministério da Saúde. A gente vai focar nos prioritários porque o principal foco da doença agora, no mundo inteiro, é diminuição de gravidade, hospitalização e óbito”, afirmou a secretária.