Vacinação em Fortaleza: onde tomar, horários de funcionamento e imunizantes disponíveis

Apontada pelo Ministério da Saúde como uma das estratégias mais eficazes para preservar a saúde dos cidadãos e prevenir doenças graves, a vacinação é um dos serviços ofertados gratuitamente pela Prefeitura de Fortaleza.

Responsável por erradicar doenças que, no passado, provocaram milhares de mortes, como varíola e poliomielite, a imunização da população também previne a transmissão de infecções, como sarampo, rubéola e Covid-19. A principal consequência para os cidadãos é o aumento da expectativa de vida, além da redução das hospitalizações e da superlotação das unidades de saúde.

No total, são disponibilizadas na rotina de imunização do Ministério da Saúde 19 vacinas. A proteção se inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. Segundo a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza, Vanessa Soldateli, o público infantil é o principal alvo devido ao elevado risco nesta fase.

Vanessa Soldateli Coordenadora de Imunização da SMS O Calendário Nacional de Vacinação básico favorece, principalmente, as crianças, porque, se todas as crianças forem vacinadas na idade correta, na fase de adolescentes e de adultos só precisam fazer os reforços, a manutenção das vacinas. Apesar de a gente ter algumas vacinas específicas para adolescentes e para gestante também, o calendário mais importante é o calendário da criança."

Onde tomar vacina em Fortaleza

A população da Capital pode ter acesso aos diversos imunizantes nos equipamentos da rede pública municipal de saúde, aonde eles são disponibilizados gratuitamente. Conforme Vanessa Soldateli, os postos de saúde são os principais locais de distribuição de vacinas para os usuários.

No entanto, unidades hospitalares, como as maternidades, também realizam a administração das vacinas nos bebês que nascem nesses locais.

Vanessa Soldateli Coordenadora de Imunização da SMS As vacinas são distribuídas pelo Ministério da Saúde, para todos os estados e municípios, e as vacinas, todas as vacinas, estão disponíveis nos postos de saúde da rede pública. As maternidades têm a vacina BCG e a hepatite B para as crianças, [que nascem nesses locais]."

Ao todo, Fortaleza possui 118 postos de saúde, distribuídos em seis regionais — apesar de a cidade possuir 12 zonas administrativas, a área da saúde usa um esquema de repartição diferente, que é metade desse número. As UPAs administradas pela Capital e os demais equipamentos municipais não realizam a vacinação da população, conforme a gestora.

BCG e febre amarela

Legenda: Os postos de saúde são os principais locais de distribuição de vacinas para os usuários do SUS Foto: Thiago Gadelha

Alguns imunizantes disponíveis seguem uma programação especial, e não são distribuídos em todos os postos de saúde. São eles: BCG, que protege de formas graves de tuberculose; e o contra febre amarela.

A agenda diferenciada é motivada pelo curto prazo de validade dos imunizantes, que, após terem o frasco aberto, só duram algumas horas, conforme detalha Vanessa Soldateli. Para evitar o desperdício das substâncias, a administração pública divulga a programação de aplicação no portal da Prefeitura, com dias da semana e locais onde devem acontecer a vacinação.

Vanessa Soldateli Coordenadora de Imunização da SMS A vacina BCG e a vacina febre amarela têm uma especificidade, assim como a tríplice viral, depois que o frasco é aberto, dura 6 horas só. A validade da vacina é de 6 horas. Então, a perda da vacina é muito grande. Por isso a gente restringiu para alguns postos de saúde."

Na plataforma virtual, a população também encontra as unidades de saúde que possuem doses da vacina antirrábica, que, devido à alta procura, pode apresentar desabastecimento em alguns endereços.

Horário de funcionamento

Apesar de os postos de saúde operarem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, a vacinação é realizada nesses locais entre 7h30 e 18h30.

Aos fins de semana, o Município abre somente dois postos de saúde, das 8h às 16h30, exclusivamente para imunização da população. As unidades que operam a cada semana variam e seguem uma programação divulgada previamente no portal da Prefeitura.

Como ter acesso

Primeiramente, para ter acesso à vacinação na rede municipal de saúde da Capital, os cidadãos devem possuir cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS). Caso não tenham, é possível se inscrever na unidade de saúde mais próxima do endereço onde residem. Para isso, são necessários alguns documentos:

comprovante de endereço;

CPF;

documento de identidade;

certidão de nascimento, no caso de menores de idade (acompanhados dos pais).

Após realizar o registro, o indivíduo tem acesso ao documento de identificação do sistema público de saúde, o Cartão Nacional de Saúde (CNS) — conhecido popularmente como Cartão SUS. Ele deve ser apresentado pelo usuário em todo atendimento.

Para vacinação, também é necessário levar o cartão de vacina. O documento possui informações sobre as doses já tomadas pelo usuário e auxilia os profissionais de saúde a identificarem quais imunizantes são necessários para concluir o esquema vacinal do paciente.

Esses dados também são cadastrados no prontuário eletrônico do usuário para que, posteriormente, não seja mais necessário portar o cartão físico e somente a versão virtual, que pode ser acessada, por exemplo, no aplicativo Mais Saúde Fortaleza (disponível para sistemas iOS e Android), segundo Vanessa Soldateli.

"Por enquanto, a gente pede que as pessoas que têm cartão de vacina levem, porque a gente faz o resgate de todas as vacinas que estão registradas no cartão físico para o prontuário eletrônico. Depois que tiver tudo atualizado, se a pessoa perdeu o cartão não tem problema, porque a gente consegue encontrar no prontuário eletrônico, mas para isso a gente precisa fazer o resgate", explica a coordenadora.

Vacinas disponíveis e indicações

A rede municipal de saúde de Fortaleza possui 20 tipos diferentes de imunizantes disponibilizados gratuitamente para a população.

Abaixo, confira alguns das vacinas ofertadas e qual indicação de cada uma, conforme a edição deste ano do calendário de vacinação do Município, publicada em julho:

Antirrábica — previne contra a raiva em humanos. Atualmente, é recomenda em duas formas: a pré-exposição e a pós-exposição ao vírus.

previne contra a raiva em humanos. Atualmente, é recomenda em duas formas: a pré-exposição e a pós-exposição ao vírus. BCG-ID — previne as formas graves de tuberculose (miliar e meníngea), e é aplicada ao nascer.

previne as formas graves de tuberculose (miliar e meníngea), e é aplicada ao nascer. Covid-19 — previne formas graves, hospitalização e morte provocadas por todas as cepas do vírus SARS-CoV-2. É recomendada desde os 6 meses de vida.

previne formas graves, hospitalização e morte provocadas por todas as cepas do vírus SARS-CoV-2. É recomendada desde os 6 meses de vida. Dupla Bacteriana adulto (dT) — Previne difteria e tétano e deve ser aplicada a uma dose a cada dez anos, após os 11 anos.

Previne difteria e tétano e deve ser aplicada a uma dose a cada dez anos, após os 11 anos. Febre amarela — previne a infecção pela doença. Só é recomendada para pessoas que residem ou viajam para regiões com circulação do vírus que provoca a virose.

previne a infecção pela doença. Só é recomendada para pessoas que residem ou viajam para regiões com circulação do vírus que provoca a virose. Hepatite A — previne a infecção do fígado causada pelo vírus da hepatite A. É aplicada em esquema de dose única, aos 15 meses de vida.

previne a infecção do fígado causada pelo vírus da hepatite A. É aplicada em esquema de dose única, aos 15 meses de vida. Hepatite B — previne infecção provocada pelo vírus B da hepatite (HBV). É aplicada ao nascer, e, posteriormente, na rotina, é destinada a usuários de todas as faixas etárias.

previne infecção provocada pelo vírus B da hepatite (HBV). É aplicada ao nascer, e, posteriormente, na rotina, é destinada a usuários de todas as faixas etárias. Influenza — protege contra o vírus da Influenza e contra as complicações da doença, principalmente as pneumonias bacterianas secundárias. É administrada anualmente nos grupos elegíveis.

protege contra o vírus da Influenza e contra as complicações da doença, principalmente as pneumonias bacterianas secundárias. É administrada anualmente nos grupos elegíveis. Meningocócica ACWY — previne a doença meningocócica provocada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W e Y. Dose única entre 11 e 12 anos.

previne a doença meningocócica provocada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W e Y. Dose única entre 11 e 12 anos. Meningocócica C — previne meningite e meningococemia (infecção generalizada). São três doses no primeiro ano de vida.

previne meningite e meningococemia (infecção generalizada). São três doses no primeiro ano de vida. Oral contra Rotavírus Humano (VORH) — previne diarreia por rotavírus e é aplicada em duas doses, entre os 2 e os 4 meses.

previne diarreia por rotavírus e é aplicada em duas doses, entre os 2 e os 4 meses. Papilomavírus Humano (HPV) — previne o papiloma, vírus humano que pode provocar cânceres e verrugas genitais. Pode ser aplicada entre 9 e 14 anos.

previne o papiloma, vírus humano que pode provocar cânceres e verrugas genitais. Pode ser aplicada entre 9 e 14 anos. Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B) — previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e infecções por Hib. Aplicada em três doses na infância.

previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e infecções por Hib. Aplicada em três doses na infância. Pneumocócica 10-valente (conjugada) — previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças provocadas pelo pneumococo. Aplicada em três doses, entre os 2 e 12 meses de vida.

previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças provocadas pelo pneumococo. Aplicada em três doses, entre os 2 e 12 meses de vida. Poliomielite Inativa (VIP) — previne a paralisia infantil. Aplicada no esquema de três doses, entre os 2 e 6 meses de vida.

previne a paralisia infantil. Aplicada no esquema de três doses, entre os 2 e 6 meses de vida. Poliomielite Oral (VOP) — previne paralisia infantil. Administrada em duas doses, sendo a primeira aos 15 meses e a última aos 4 anos.

previne paralisia infantil. Administrada em duas doses, sendo a primeira aos 15 meses e a última aos 4 anos. Tríplice Bacteriana (DTP) — previne difteria, tétano e coqueluche. Aplicada na infância, no esquema de duas doses.

previne difteria, tétano e coqueluche. Aplicada na infância, no esquema de duas doses. Tríplice Bacteriana Acelular (dTpa) — imuniza as gestantes para difteria, tétano e coqueluche. É aplicada uma dose a cada gestação, a partir da 20ª semana.

imuniza as gestantes para difteria, tétano e coqueluche. É aplicada uma dose a cada gestação, a partir da 20ª semana. Tríplice Viral (SCR) — previne sarampo, caxumba e rubéola e é administrada em várias fases da vida.

previne sarampo, caxumba e rubéola e é administrada em várias fases da vida. Varicela — previne a catapora e é aplicada na infância.

Quando tomar cada vacina

Legenda: Para que os benefícios da vacinação sejam alcançados é necessário que ela seja administrada conforme a indicação, seguindo quantidade e idade certa Foto: Thiago Gadelha

Vanessa Soldateli destaca que os imunizantes têm papel crucial na prevenção do adoecimento da população e, consequentemente, reduzir a hospitalização de pessoas e evitar a superlotação dos equipamentos de saúde. No entanto, para que os benefícios da vacinação sejam alcançados é necessário que ela seja administrada conforme a indicação, seguindo quantidade e idade certa para cada tipo de substância.

Vanessa Soldateli Coordenadora de Imunização da SMS Todas as vacinas previnem doenças. Nenhuma vacina é terapêutica, nenhuma vacina serve para tratamento. Elas têm que ser aplicadas na idade correta para prevenir, antes que essas crianças, que esses adolescentes, sejam expostos a determinados vírus ou bactérias."

Abaixo, confira a versão mais recente do calendário de vacinação, divulgado pela Prefeitura de Fortaleza em julho deste ano, que descreve quais imunizantes devem ser aplicados em cada fase da vida, além das vacinas indicadas temporariamente e para as gestantes.

Crianças

IDADE VACINA DOSE Ao nascer BCG-ID Dose única Ao nascer Hepatite B 1ª Dose 2 meses Pentavalente (DTB +Hib + Hepatite B) 1ª Dose 2 meses Poliomielite Inativada (VIP) 1ª Dose 2 meses Pneumocócica 10-valente (conjugada) 1ª Dose 2 meses Oral contra Rotavírus Humano (VORH) 1ª Dose 3 meses Meningocócica C 1ª Dose 4 meses Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B) 2ª Dose 4 meses Poliomielite Inativada (VIP) 2ª Dose 4 meses Pneumocócica 10-valente (conjugada) 2ª Dose 4 meses Oral contra Rotavírus Humano (VORH) 2ª Dose 5 meses Meningocócica C 2ª Dose 6 meses Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B) 3ª Dose 6 meses Poliomielite Inativada (VIP) 3ª Dose 9 meses Febre Amarela (atenuada) Dose única 12 meses Tríplice Viral (SCR) 1ª Dose 12 meses Meningocócica C Reforço 12 meses Pneumocócica 10-valente (conjugada) Reforço 15 meses Tríplice Bacteriana (DTP) 1º Reforço 15 meses Poliomielite Oral (VOP) 1º Reforço 15 meses Hepatite A Dose única 15 meses Tríplice Viral (SCR) + Varicela Dose única 4 anos Tríplice Bacteriana (DTP) 2º Reforço 4 anos Poliomielite Oral (VOP) 2º Reforço 4 anos Varicela 2ª Dose 4 anos Febre Amarela (atenuada) Dose única

Crianças e adolescentes

IDADE VACINA DOSE 9 a 14 anos Papilomavírus Humano (HPV) Duas doses (0 e 6 meses) 11 e 12 anos Meningocócica ACWY Dose única 11 a 19 anos Hepatite B (recombinante) Três doses 11 a 19 anos Dupla Bacteriana adulto (dT) Uma dose a cada 10 anos 11 a 19 anos Febre Amarela (atenuada) Dose única 11 a 19 anos Tríplice Viral (SCR) Duas doses

Adultos e idosos

IDADE VACINA DOSE 20 a 29 anos Tríplice Viral (SCR) Duas doses 30 a 59 anos Tríplice Viral (SCR) Dose única 20 a 59 anos Hepatite B Três doses 20 a 59 anos Dupla Bacteriana Adulto (dT) Uma dose a cada 10 anos 20 a 59 anos Febre Amarela (atenuada) Dose única 60 anos e mais Hepatite B (recombinante) Três doses 60 anos e mais Influenza (fracionada, inativada) Dose anual 60 anos e mais Dupla Bacteriana Adulto (dT) Uma dose a cada 10 anos

Gestantes

VACINA DOSE Hepatite B (recombinante) Três doses Dupla Bacteriana Adulto (dT) Duas doses Tríplice Bacteriana Acelular (DTpa) Uma dose a cada gestação (a partir da 20ª semana gestacional) Influenza (fracionada, inativada) Dose anual

Recomendadas temporariamente

IDADE VACINA DOSE 6 a 11 meses Tríplice Viral (SCR) Uma dose (dose zero), conforme cenário epidemiológico.

Covid-19