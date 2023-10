Hepatite C: veja sintomas e como ocorre a transmissão dessa doença silenciosa

A hepatite C é uma inflamação do fígado causada pelo vírus HCV, que, quando crônica, pode levar à cirrose, insuficiência hepática e câncer. A transmissão ocorre no contato com sangue infectado – como no compartilhamento de alicates e agulhas; via perinatal, transmitida da mãe para o filho durante a gravidez e no parto ou, ainda, durante relações sexuais – o que é mais raro.

De acordo com a médica infectologista Elna Amaral* esta é uma doença silenciosa, com aumento do número de indivíduos com infecção crônica em todo o mundo. Muitos têm o vírus, não apresentam qualquer sintoma durante 10 ou 20 anos e se sentem com perfeita saúde neste tempo.

“Os sintomas, para a maioria das pessoas, só vão aparecer quando o fígado dá sinais de inflamação, o que pode demorar anos. No início, as células hepáticas vão compensando o funcionamento daquelas danificadas, e a pessoa não sente nada específico”, detalha.

No geral, “quanto menos sinais no início da infecção, maior a chance de evoluir para a forma crônica, que é o que acontece com a maioria das pessoas infectadas”. E a fase avançada pode significar um quadro irreversível.

A boa notícia, de acordo com Elna, é que existe cura para a infecção. Antes de pensar em prevenção, acrescenta, o ideal é fazer teste para Hepatite C pelo menos uma vez na vida.

O que é hepatite C?

Hepatite C é uma infecção causada pelo vírus C da hepatite. É considerada, segundo a infectologista, silenciosa, pois, diferentemente da hepatite A, em que mais comumente as pessoas ficam com os olhos amarelados e a urina escura, na hepatite C tais sinais acontecem raramente. No entanto, o vírus está lá, causando danos lentamente no fígado e só anos depois se manifestando de fato, com insuficiência hepática e cirrose.

Como ocorre a transmissão?

A transmissão se dá por contato com sangue contaminado. “Por isso, está muito ligada a pessoas que fazem uso de drogas injetáveis ou inaláveis através de canudos compartilhados. Também naqueles que, em algum momento da vida, usaram seringas de vidro”, descreve a médica. Até a década de 1970, cita a especialista, não havia preocupação com risco de transmissão pelo sangue e não havia material descartável. Então, tais seringas eram apenas lavadas com água quente e reutilizadas.

“Como se desenvolve lentamente, mesmo hoje, 50 anos depois dessa prática, ainda nos deparamos com pessoas que só agora estão evoluindo para a forma sintomática de insuficiência hepática e descobrindo a hepatite C”, diz a médica.

A transmissão pela relação sexual é bem mais rara, mas também pode acontecer, principalmente se há envolvimento de sangue no ato, frisa Elna Amaral. Outra forma comum de contrair o HCV é por material de manicure compartilhado, principalmente nos salões de beleza.

Elna Amaral Médica O vírus da hepatite C consegue sobreviver por alguns dias nesses materiais, se houve contato com sangue, e se os itens não foram esterilizados adequadamente. Pode passar também da mãe para o bebê na gestação e parto. Por isso é preciso solicitar exame que indica se a pessoa tem ou não o vírus no pré-natal”.

Quais os sintomas da Hepatite C?

Os sintomas, para a maioria das pessoas, só vão aparecer quando o fígado dá sinais de inflamação, frisa a infectologista. “À medida que a infecção progride e mais células vão sendo afetadas (anos depois), o indivíduo começa a sentir cansaço, indisposição, dores articulares sem febre”, lista.

Aos poucos pode começar ainda uma dor do lado direito do abdômen, que nem sempre é presente. Os olhos amarelados já se manifestam quando o fígado está bastante danificado, comenta a médica.

“São raras as pessoas que apresentam os sintomas de icterícia (olhos amarelados e urina escura) nos primeiros dias após a infecção. Quanto menos sintomas no início, maior a chance de evoluir para a forma crônica, que é o que acontece com a maioria das pessoas infectadas”, ressalta.

Outros sintomas:

Dor abdominal

Dores na zona do fígado

Inchaço abdominal

Sangramento no esôfago ou no estômago

Urina escura

Letargia

Problemas de concentração

Fadiga

Febre

Coceira

Icterícia

Perda de peso

Intolerância ao álcool

Náusea e vômitos

Tratamentos disponíveis

Desde 2020 existem medicamentos que curam a hepatite C. A descoberta da cura valeu inclusive o Prêmio Nobel de Medicina de 2020 para Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice.

“Antes disso, havia um combinado de medicamentos e injeções de uso prolongado, com muitos efeitos colaterais, que na maioria das vezes não curavam, apenas estacionavam a progressão da infecção, com reaparecimento da inflamação algum tempo depois da sua interrupção. Agora é encontrado esquema de tratamento de um comprimido por dia, para uso de dois a três meses, e praticamente sem efeito colateral nenhum, o qual cura de fato a hepatite C”, acentua a médica.

Tem cura?

Dependendo do estágio em que se descobre a infecção, a cura é possível. “No entanto, pessoas que já tem dano hepático importante e irreversível podem necessitar de transplante de fígado. Embora os medicamentos atuais 'matem' o vírus, os estragos causados por ele podem não ser mais reversíveis (fase de 'cirrose'). E a cirrose pode favorecer o desenvolvimento de câncer de fígado. Por isso, o ideal é diagnosticar o quanto antes”, alerta.

Como se prevenir?

Legenda: Ter material próprio quando for à manicure é uma das orientações para prevenção da hepatite C Foto: Freepik

Antes de pensar em prevenção, Elna Amaral é enfática: ”Indico fazer o teste para hepatite C para saber se o vírus já se encontra em você. Se o exame der presença de vírus, deve-se procurar o serviço de referência em hepatites da sua cidade para buscar pelo tratamento. Se der negativo, aí falamos sobre a prevenção”.

Dicas práticas de prevenção:

Não compartilhar agulhas, seringas ou canudos quando utilizar drogas (idealmente não utilizar);

Ter seu material de uso individual quando for à manicure;

Relações sexuais com camisinha quando houver risco potencial de sangramento e se a pessoa desconhece a sua sorologia para hepatite C.

*Elna Amaral é médica infectologista (UFPI). Coordena e atende no ambulatório do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella (SUS) que é a referência do Estado do Piauí em HIV/Aids, hepatites viriais e outras infecções sexualmente transmissíveis. Também atende em consultório de HIV/Aids, hepatites viriais e outras infecções sexualmente transmissíveis.